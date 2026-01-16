FC Wegberg-Beeck: Was ein einziges Spiel ausrichten kann

Zugegeben: Es ist ein „Was wäre gewesen, wenn“-Gedankenspiel. Bezogen auf Beecks aktuelle Situation lohnt es sich aber durchaus, dieses einmal durchzuspielen. Die Rede ist vom vorletzten Hinrundenspiel des FC am 7. Dezember bei Tabellenführer SV Bergisch Gladbach. Beeck verlor äußerst unglücklich 1:2, war nach zu passiver erster Halbzeit, die 1:1 endete, eindeutig die bessere und spielbestimmende Mannschaft.

Die Kleeblätter hatten genügend Chancen, entwickelten dabei aber auch einiges Pech mit zwei Aluminium-Treffern. Die Schwarz-Roten hätten an diesem Tag den Sieg verdient gehabt. Stattdessen gelang dem SV mit seiner einzigen Chance in der zweiten Halbzeit durch einen umstrittenen Foulelfmeter der Sieg.

Beeck wird nicht mehr aufsteigen - nie mehr?

Was in der Tabelle bedeutende Auswirkungen hatte: Bei einem Sieg hätte Beeck nun nur acht Punkte Rückstand auf den SV, würde zudem auf Rang sieben stehen. Es ist durchaus vorstellbar, dass mit einer herausragenden Rückrunde das große Ziel dann noch erreichbar gewesen wäre. Stattdessen sind es nun quasi unaufholbare 14 Zähler. Dazu steht Beeck nur auf Platz zehn, müsste also gleich neun Teams überholen, um noch auf Aufstiegsplatz eins zu klettern – praktisch ein Ding der Unmöglichkeit.