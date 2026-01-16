FC Wegberg-Beeck: Was ein einziges Spiel ausrichten kann

Zugegeben: Es ist ein „Was wäre gewesen, wenn“-Gedankenspiel. Bezogen auf Beecks aktuelle Situation lohnt es sich aber durchaus, dieses einmal durchzuspielen. Die Rede ist vom vorletzten Hinrundenspiel des FC am 7. Dezember bei Tabellenführer SV Bergisch Gladbach. Beeck verlor äußerst unglücklich 1:2, war nach zu passiver erster Halbzeit, die 1:1 endete, eindeutig die bessere und spielbestimmende Mannschaft.
Die Kleeblätter hatten genügend Chancen, entwickelten dabei aber auch einiges Pech mit zwei Aluminium-Treffern. Die Schwarz-Roten hätten an diesem Tag den Sieg verdient gehabt. Stattdessen gelang dem SV mit seiner einzigen Chance in der zweiten Halbzeit durch einen umstrittenen Foulelfmeter der Sieg.
Was in der Tabelle bedeutende Auswirkungen hatte: Bei einem Sieg hätte Beeck nun nur acht Punkte Rückstand auf den SV, würde zudem auf Rang sieben stehen. Es ist durchaus vorstellbar, dass mit einer herausragenden Rückrunde das große Ziel dann noch erreichbar gewesen wäre. Stattdessen sind es nun quasi unaufholbare 14 Zähler. Dazu steht Beeck nur auf Platz zehn, müsste also gleich neun Teams überholen, um noch auf Aufstiegsplatz eins zu klettern – praktisch ein Ding der Unmöglichkeit.
Einesist aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit so: Hätte Beeck dieses Spiel gewonnen und damit zumindest noch eine kleine Chance auf die anstrebte Regionalliga-Rückkehr gehabt, hätte Werner Tellers jetzt definitiv noch nicht seinen Rückzug zum Saisonende öffentlich gemacht, hätte noch einen Restfunken Hoffnung gehabt. Dieser Funken ist mit der unglücklichen Niederlage in Bergisch Gladbach aber erloschen.
Beecks Sportlicher Leiter Friedel Henßen dürfte einer der wenigen Funktionsträger beim FC sein, dem die Dimension dieser Niederlage sofort klar war, der wusste, dass Tellers’ entsprechende Ankündigung diesmal finalen Charakter hatte. Dafür hatte sich Tellers auch schon im Interview mit unserer Redaktion im Mai 2025 zu eindeutig positioniert.
Von Mario Emonds