Der FC Wegberg-Beeck bekommt es mit Friesdorf zu tun. – Foto: Nick Förster

FC Wegberg-Beeck: Vor der Kür steht die Pflicht Am Mittwoch trifft Beeck im Nachholspiel auf den FC Friesdorf. Der hat bislang die wenigsten Tore geschossen und die meisten kassiert. Am Sonntag folgt das Derby gegen Freialdenhoven.

Über eines war Mark Zeh, Coach des nach dem 1:3 in Siegburg entthronten Tabellenführers FC Wegberg-­Beeck, unmittelbar nach dieser Niederlage heilfroh: „Zum Glück haben wir nicht viel Zeit, das mit uns herumzuschleppen.“ Womit er das Nachholspiel am Mittwoch im heimischen Waldstadion gegen Friesdorf ansprach (Anstoß 20 Uhr). „Da müssen wir wieder weit gieriger als in Siegburg sein und dem Gegner unser Spiel aufzwingen“, sagt Zeh.

Beecks sonst so zuverlässiger Innenverteidiger Nils Hühne, der in Siegburg den Ausgleich des SV begünstigte, sieht das genauso: „Da müssen wir wieder ein anderes Gesicht zeigen, muss eine Reaktion von uns kommen. In Friesdorf haben wir uns ja schon einige Male schwergetan, doch das Spiel ist nun eben in ­Beeck. Diese Partie müssen wir unbedingt gewinnen.“ Zumal der Gast, aktuell auf dem drittletzten Platz notiert, nicht gerade mit einer furchteinflößenden Bilanz nach Beeck kommt. Die Blau-Weißen haben gemeinsam mit Schlusslicht Viktoria Arnoldsweiler die wenigsten Tore der Liga geschossen und die meisten kassiert (identisches Torverhältnis). Bereits 21 Mal musste Friesdorfs Keeper den Ball aus dem Netz holen – macht bei sieben Spielen ein Schnitt von genau drei. Gleich zweimal ist Friesdorf richtig übel unter die Räder gekommen: In Pesch verloren die Bonner 0:6, daheim gegen Aufsteiger Königsdorf gar 0:7. Personell sieht es bei Beeck besser als noch am Sonntag aus. Denn Routinier Sebastian Wilms hat seine Sperre nun abgebrummt. Bleibt abzuwarten, ob auch Angreifer Marc Kleefisch, der in Siegburg wegen eines Infekts fehlte, wieder dabei sein kann.