FC Wegberg-Beeck verliert Testpiel bei Fortuna Kölns U23

Nils Hühne und Merlin Schlosser krank, Paul Daniels verletzt: Bei Beecks Testspiel im Kölner Jean-Löring-Sportpark gegen Fortuna Kölns U23 fehlte die komplette gewohnte Dreierkette – Daniels hatte sich in der Schlussphase des Spiels in Merten (2:1) einen Nasenbeinbruch zugezogen.
Kapitän Yannik Leersmacher, selbst auch angeschlagen, rückte gegen den Ligakollegen von der Sechs so noch einmal zurück in die Innenverteidigung. „Er hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt“, so Coach Albert Deuker.
Wären alle Mann an Bord gewesen, hätte Leersmacher aber wohl eher nicht gespielt. Da er in Merten seine fünfte Gelbe Karte gesehen hatte und daher im Heimspiel gegen Frechen am 30. November nicht dabei sein kann, wäre wohl eine Formation ohne ihn ausprobiert worden.
Durch ein frühes Tor von Amadou Camara (19.) verlor Beecks neuformiertes Team 0:1. „Ich bin ehrlich gesagt mit gemischten Gefühlen aus diesem Spiel gegangen. Die Fortuna war griffiger. Aber dennoch war es natürlich gut, einige Akteure mal über einen längeren Zeitraum spielen gesehen zu haben, die zuletzt nicht so viel zum Einsatz kamen“, resümierte Deuker.
Der Trainer hofft, dass sich für die intensive Trainingswoche ab kommenden Montag der ein oder andere wieder gesund meldet: „Ich hoffe, dass ab Montag zumindest 18 Feldspieler dabei sind.“ Immerhin stehen dann vier Trainingseinheiten bis zum Spiel am Sonntag an.
„Es ist schön, jetzt mal ohne den Druck eines Punktspiels am Wochenende über mehrere Tage in Ruhe trainieren zu können. Da können wir in so einer Art Mini-Trainingslager einige Themen in Ruhe aufarbeiten und weitere Schritte nach vorne machen. Und unsere Rekonvaleszenten haben so die Möglichkeit, sich richtig auszukurieren und dann gestärkt in die restlichen Hinrundenspiele zu gehen“, bekräftigt Deuker.