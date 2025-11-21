Der FC Wegberg-Beeck hat einen Test gegen Fortuna Kölns U23 verloren. – Foto: Boris Hempel

FC Wegberg-Beeck verliert Testpiel bei Fortuna Kölns U23 Ohne die gewohnte Dreierkette, die komplett ausfiel, unterliegt der FC Wegberg-Beeck im Testspiel bei Fortuna Kölns U23 mit 0:1. FC-Coach Albert Deuker: „Die Fortuna war griffiger."

Nils Hühne und Merlin Schlosser krank, Paul Daniels verletzt: Bei Beecks Testspiel im Kölner Jean-Löring-Sportpark gegen Fortuna Kölns U23 fehlte die komplette gewohnte Dreierkette – Daniels hatte sich in der Schlussphase des Spiels in Merten (2:1) einen Nasenbeinbruch zugezogen.

Kapitän Yannik Leersmacher, selbst auch angeschlagen, rückte gegen den Ligakollegen von der Sechs so noch einmal zurück in die Innenverteidigung. „Er hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt“, so Coach Albert Deuker. Formation bei Beeck verletzungsbedingt

Wären alle Mann an Bord gewesen, hätte Leersmacher aber wohl eher nicht gespielt. Da er in Merten seine fünfte Gelbe Karte gesehen hatte und daher im Heimspiel gegen Frechen am 30. November nicht dabei sein kann, wäre wohl eine Formation ohne ihn ausprobiert worden. Durch ein frühes Tor von Amadou Camara (19.) verlor Beecks neuformiertes Team 0:1. „Ich bin ehrlich gesagt mit gemischten Gefühlen aus diesem Spiel gegangen. Die Fortuna war griffiger. Aber dennoch war es natürlich gut, einige Akteure mal über einen längeren Zeitraum spielen gesehen zu haben, die zuletzt nicht so viel zum Einsatz kamen“, resümierte Deuker.