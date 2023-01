FC Wegberg-Beeck und SC Wegberg beenden Jugend-Zusammenarbeit Nach zwei Saisons der Zusammenarbeit gehen der FC Wegberg-Beeck und der SC Wegberg wieder ihre eigenen Wege - das hängt mit unterschiedlichen Ausrichtungen im Jugendfußball zusammen.

Zum Verhängnis wird dem Projekt nun die unterschiedliche Ausrichtung der Vereine. Während für den FC Wegberg-Beeck als Mittelrheinligist die maximale Förderung junger Talente im Mittelpunkt steht, möchte der SC Wegberg als A-Ligist weiterhin den Breitensport in den Mittelpunkt stellen und so jedem Kind die Möglichkeit geben, sich sportlich zu betätigen.

Dass sich diese beiden Herangehensweisen selbst im jüngsten Jugendalter nicht optimal vereinen lassen, mussten die Verantwortlichen beider Vereine in der letzten Zeit feststellen. "Zwischen den beiden Vereinsvorständen bestand während der gesamten Zusammenarbeit ein intensiver und vertrauensvoller Austausch. Vor diesem Hintergrund hat man nach offenen Gesprächen in den letzten Wochen auch entschieden, dass aufgrund der unterschiedlichen Ausrichtungen und Philosophien eine Zusammenarbeit für die Zukunft nicht sinnvoll ist", erklärten Marc Baltes, Geschäftsführer des SC Wegberg und Marcus Johnen, 1. Vorsitzender des FC Wegberg-Beeck in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Gleichzeitig sprechen beide von "wertvollen Erfahrungen, die für zukünftige Ausrichtung der Jugendarbeit sinnvoll sein werden."

Der Plan, wie es ab Sommer weitergehen soll, steht bereits: Die Kinder bis zur E-Jugend sollen zu ihrem Heimatverein SC Wegberg zurückkehren. Ab der D-Jugend bietet der FC Wegberg-Beeck an, sich auf Verbandsebene weiterzuentwickeln.