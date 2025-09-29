FC Wegberg-Beeck trennt sich von Trainer Mike Schmalenberg

Der FC Wegberg-Beeck hat Konsequenzen aus dem schwachen Saisonstart in der Mittelrheinliga gezogen und Trainer Mike Schmalenberg mit sofortiger Wirkung freigestellt. Der 39-Jährige war seit 2024 Chefcoach der ersten Mannschaft und zuvor jahrelang in verschiedenen Positionen für den Verein tätig.

Tellers: "Ausbeute steht nicht im Einklang mit unseren Zielen"

Nach der 1:2-Heimniederlage gegen TuS Blau-Weiß Königsdorf und nur sieben Punkten aus fünf Spielen sah sich der Verein zum Handeln gezwungen. „Unsere Ausbeute von lediglich sieben Punkten aus fünf Spielen hat uns zum Handeln gezwungen. Die erreichten Punkte stehen nicht im Einklang mit unseren Zielen, in der Mittelrheinliga um den Aufstieg mitzuspielen. Saisonübergreifend haben wir von den letzten acht Meisterschaftsspielen nur zwei gewonnen. Dass es jetzt Mike Schmalenberg trifft, tut mir menschlich zwar leid, aber so ist der Fußball nun mal“, erklärte Beecks 1. Geschäftsführer Werner Tellers.