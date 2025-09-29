 2025-09-26T13:47:28.965Z

Mike Schmalenberg ist nicht mehr Trainer beim FC Wegberg-Beeck.
Mike Schmalenberg ist nicht mehr Trainer beim FC Wegberg-Beeck. – Foto: Michael Schnieders

FC Wegberg-Beeck trennt sich von Trainer Mike Schmalenberg

Nach Fehlstart in die Saison muss der 39-Jährige seinen Posten räumen

Der FC Wegberg-Beeck hat Konsequenzen aus dem schwachen Saisonstart in der Mittelrheinliga gezogen und Trainer Mike Schmalenberg mit sofortiger Wirkung freigestellt. Der 39-Jährige war seit 2024 Chefcoach der ersten Mannschaft und zuvor jahrelang in verschiedenen Positionen für den Verein tätig.

Tellers: "Ausbeute steht nicht im Einklang mit unseren Zielen"

Nach der 1:2-Heimniederlage gegen TuS Blau-Weiß Königsdorf und nur sieben Punkten aus fünf Spielen sah sich der Verein zum Handeln gezwungen. „Unsere Ausbeute von lediglich sieben Punkten aus fünf Spielen hat uns zum Handeln gezwungen. Die erreichten Punkte stehen nicht im Einklang mit unseren Zielen, in der Mittelrheinliga um den Aufstieg mitzuspielen. Saisonübergreifend haben wir von den letzten acht Meisterschaftsspielen nur zwei gewonnen. Dass es jetzt Mike Schmalenberg trifft, tut mir menschlich zwar leid, aber so ist der Fußball nun mal“, erklärte Beecks 1. Geschäftsführer Werner Tellers.

Auch Sportleiter Friedel Henßen bedankte sich für die lange Zusammenarbeit: „Mike hat mit seinem früheren Engagement in unserer Jugend zusammen insgesamt sechseinhalb Jahre als Trainer bei uns gearbeitet. Für diese Zeit möchte sich der Verein bei ihm bedanken und ihm für seine sportliche und private Zukunft alles Gute wünschen.“

Nachfolger "in den kommenden Tagen"

Die Verantwortlichen kündigten an, schon in den kommenden Tagen einen Nachfolger präsentieren zu wollen. Schmalenberg, der seit 2019 im Verein tätig war, muss damit nach nur fünf Ligaspielen in dieser Saison seinen Posten räumen.

