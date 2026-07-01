FC Wegberg-Beeck testet gegen KAS Eupen

Auf den FC Wegberg-Beeck wartet ein attraktives Testspiel. – Foto: Michael Schnieders

Der belgische Zweitligist KAS Eupen ist der erste Testgegner für den FC Wegberg-Beeck in der Vorbereitung auf die neue Saison. Das Team aus der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens ist nur rund 20 Kilometer von Aachen entfernt beheimatet. Zwischen 2010 und 2024 spielte die KAS Eupen insgesamt neun Jahre in der höchsten belgischen Liga.

Das Testspiel findet am Samstag, 11. Juli, um 18 Uhr im Beecker Waldstadion statt. Tickets gibt es für 5 Euro nur an der Tageskasse.

Trainingsbeginn am 9. Juli

Zwei Tage zuvor, am Donnerstag, 9. Juli, bittet Trainer Danny Fäuster die neu formierte Mannschaft zum ersten Training. Bis zum Ligaauftakt am 30. August stehen diverse Testspiele auf dem Programm. So spielt der FC Ende Juli als Titelverteidiger beim Rurdorfer Sommercup. Dann folgen unter anderem Partien gegen den SV Breinig und SV Eilendorf. Das erste Pflichtspiel findet am vorletzten Augustwochenende statt. Dann spielt Beeck in der 1. Runde des Mittelrheinpokals.