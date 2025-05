FC Wegberg-Beeck sucht die Sicherheit für die Top drei

„Wir haben gegen Vichttal und Bergisch Gladbach ein paar Dinge gesehen, die sich ähneln, wegen denen es nicht funktioniert hat“, erklärt Trainer Mike Schmalenberg, dessen Mannschaft die kleine Negativserie durchaus mitgenommen habe: „Es macht natürlich keinen Spaß, montags in die Woche zu starten mit dem Hintergrund, dass du das Spiel verloren hast. Egal ist das definitiv keinem, es macht schon etwas. In der Mannschaft ist es schon Thema, die Jungs haben selber einen anderen Anspruch und wollen es wiedergutmachen“, so der 39-Jährige.

Somit galt in der zurückliegenden Trainingswoche, den Fokus weiter hochzuhalten, schließlich ist das Saisonziel Top drei noch immer möglich. Eine kleine Aufholjagd bräuchte der Regionalliga-Absteiger aus dem vergangenen Sommer dafür allerdings schon: Auf dem zweiten Platz ist der SSV Merten mit neun Punkten Vorsprung wohl nicht mehr zu holen, der Siegburger SV auf dem dritten Platz ist seit dem vergangenen Wochenende immerhin auch schon auf fünf Punkte davongezogen. „Wir werden schauen, dass wir wieder in die Spur kommen. Wir wollen weiterhin die Top drei erreichen – das ist der eigene Anspruch, den wir haben“, betont Schmalenberg.

Während das aktuelle Saisonziel noch verfolgt wird, laufen die Planungen für die kommende Saison auch Hochtouren. Es gibt eine weitere Personalie: Mittelfeldmann Niklas Koppitz kommt vom Ligakonkurrenten TuS Blau-Weiß Königsdorf nach Beeck. Nach Luan Braun (U19 von Alemannia Aachen) und Rückkehrer Peer Winkens (aus Nettetal) ist der Königsdorf-Kapitän der dritte sichere Neuzugang für die neue Spielzeit.

Umschwung gegen Frechen?

Zurück in die Gegenwart: Um den Umschwung schon am Sonntag (15 Uhr) gegen die SpVg Frechen 20 zu schaffen, hat Trainer Schmalenberg in dieser Trainingswoche den richtigen Mix gesucht. „Man sollte Lockerheit reinbekommen, aber trotzdem wissen, wo man ansetzt und dort eine gewisse Geradlinigkeit und Spannung rein bekommt. In dieser Phase der Saison große taktische Elemente zu verändern, ergibt wenig Sinn. Es geht mehr um kleine Stellschrauben“, erklärt der Cheftrainer, der der Mannschaft vor allem mit kleineren Spielformen die Sicherheit zurückgeben will.

Um diese Sicherheit auch im Spiel auf den Platz zu bringen, kommt es logischerweise auch auf die erfahreneren Akteure im Beecker Kader an – etwa Nils Hühne oder Marc Kleefisch. „Von den Jungs erwarte ich nochmal fünf Prozent mehr. Aber letztendlich brauchen wir jeden auf dem Platz mit 100 Prozent Einstellung. Das nur an den Führungsspielern auszumachen, ist mir zu wenig“, sagt Schmalenberg.

Mit Frechen kommt der aktuelle Tabellensechste ins Waldstadion, in den vergangenen Jahren spielte das Team von Trainer Okan-Tamer Özbay immer eine gute Rolle in der Mittelrheinliga, schloss die Vorsaison als Vierter ab. Jetzt ist die Spielvereinigung dem FC mit drei Punkten Rückstand auf den Fersen und ein entsprechend gefährlicher Gegner. „Frechen ist sehr laufstark und hat eingutes Umschaltspiel. Beide Mannschaften sind nicht so weit auseinander. Ich glaube, es wird ein sehr gutes Mittelrheinliga-Spiel. Das müssen wir natürlich mit Leben füllen“, so Schmalenberg, der auf den verletzten Maurice Heinrichs und die gesperrten Paul Daniels und Yannik Leersmacher verzichten muss. Dafür könnte der lange verletzte Defensivmann Merlin Schlosser zum ersten Mal seit Oktober wieder in den Kader zurückkehren.

Um die ganz großen Entscheidungen geht es für Beeck in der Endphase dieser Saison – anders als in den vergangenen Jahren – nicht. Um die Einstellung seiner Mannschaft muss sich Schmalenberg trotz des vergleichsweise entspannten Saison-Endspurts keine Sorgen machen, wie er klarstellt: „Die Jungs haben nach drei Niederlagen etwas gutzumachen.“