FC Wegberg-Beeck steckt in der Ergebniskrise

Der kleine Negativlauf des FC Wegberg-Beeck setzt sich auch gegen den VfL Vichttal fort. Beim Tabellenelften verlor das Team von Trainer Mike Schmalenberg trotz zwischenzeitlichen Ausgleichs durch Pablo Ramm mit 1:3. Zuvor hatte es auch am vergangenen Wochenende beim Spitzenreiter Bonner SC (0:3) und gegen den SV Bergisch Gladbach (0:4) am Mittwoch keine Punkte gegeben.

Der Ton für das Spiel war schnell gesetzt. Nach nur acht Minuten brachte Sinan Ak den VfL mit seinem achten Saisontor in Führung. Die Gastgeber, die in den vergangenen Jahren stets zu den Topteams der Liga gehörten, dieses Jahr aber etwas unten reingerutscht sind, nutzten somit durch 24-Jährigen gleich die erste Möglichkeit der Partie. „Ich glaube, dass wir in den ersten Minuten nicht so gallig waren, wie wir es mussten. Es war auch nicht schlecht, wir kriegen aber aus einer Drucksituation, die wir nicht gut verteidigen das 1:0“, sagt Cheftrainer Schmalenberg.

Aus dem Konzept bringen ließ sich Beeck durch den frühen Rückstand aber nicht. „Wir haben uns kurz geschüttelt“, so Schmalenberg, dessen Mannschaft das Spiel in der Folge mit viel Ballbesitz kontrollierte, allerdings nicht wirklich zwingende Chancen kreierte. Richtung Ende der ersten Halbzeit wurden die spielerischen Ansätze konkreter und der Aufwand mit dem Ausgleich durch Pablo Ramm in der 45. Minute belohnt. Für den 24-Jährigen, der in der vergangenen Saison für den SC Kapellen-Erft in der Landesliga starke 31 Tore erzielt hat, war es der fünfte Saisontreffer. Mit dem 1:1 ging es in die Kabine.

„Was in der zweiten Halbzeit passiert, ist nicht erklärlich“, sagt Schmalenberg, der von der Seitenlinie mit ansehen musste, wie Dogukan Türkmen nach nur vier Minuten auf 2:1 stellte: „Es ist einfach nicht zu akzeptieren, dass wir beim 2:1 so ungeordnet stehen, obwohl wir es in der Halbzeit angesprochen haben.“

Nach Ballverlust von Torschütze Ramm hatte Beeck im Rückwärtsgang seine Ordnung verloren – Vichttal nutzte das. Eine gute Viertelstunde später war es erneut Türkmen, der für den VfL erfolgreich war. Von dem dritten Gegentreffer erholte sich Beeck nicht mehr, neben kleineren Torannäherungen von Marc Kleefisch, Lenny Mühlen und Francisco San Jose wurde Beeck kaum gefährlich. Es blieb bis zum Schlusspfiff beim 1:3. „Vichttal hatte ein gutes Umschaltspiel, wir sind ihnen oft in die Falle gelaufen und verlieren dann auch verdient 3:1“, so der Trainer.

Nach dem Spiel ist logischerweise vor der Analyse, die beim Beecker Coach am Sonntagabend recht deutlich ausfiel: „In der zweiten Halbzeit war keine Intensität da, was das letzte Drittel anging. Man sieht, wo im Spiel gegen den Ball die Fehlerquellen sind. Das müssen wir schnell reparieren. Wir haben jetzt natürlich nicht viel Zeit, drüber nachzudenken. Man muss aufpassen“, sagt der 39-Jährige über die dritte Niederlage in Folge mit insgesamt zehn Gegentoren. Tabellarisch bedeutet der Negativlauf, dass die ersten drei Plätze in relativ weite Ferne gerückt sind. Der Siegburger SV auf Platz drei ist immerhin fünf Punkte entfernt. Vor dem Spiel gegen Bonn vor acht Tagen war der FC noch Dritter mit einem Punkt mehr als Siegburg.

Für Schmalenberg ist der Weg zurück in die Erfolgsspur klar: Der Fokus auf das kommende Spiel, den kommenden Gegner. Am nächsten Sonntag ist die SpVg Frechen 20 im Waldstadion zu Gast. Der Tabellensechste hat seine vergangenen drei Spiele allesamt gewonnen, nur ein einziges Gegentor bekommen. „Gegen Frechen müssen wir ein anderes Gesicht zeigen, wir müssen es zu Ende verteidigen und dürfen die Tore nicht so einfach kassieren, wie wir sie gerade bekommen“, betont der FC-Trainer. Um den Auf- oder Abstieg geht es ohnehin beim FC Wegberg-Beeck nicht mehr – den aktuellen Trend nimmt Schmalenberg trotzdem sehr ernst: „Man muss achtsam sein, dass man die Saison nicht in die falsche Richtung zu Ende laufen lässt. Da müssen wir jetzt gegenwirken – mit aller Macht.“