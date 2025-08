FC Wegberg-Beeck startet in Rurdorf mit 6:1-Kantersieg

6:1 hieß es am Ende für die Schwarz-Roten, für die im Halbfinale am Freitag nun der frühere Klassiker gegen Borussia Freialdenhoven ansteht. War diese Partie über ein Jahrzehnt das Standardfinale in Rurdorf, als sich die Kontrahenten stets auf Augenhöhe begegneten, so ist das nun nicht mehr der Fall: Freialdenhoven spielt nach dem Rückzug aus der Mittelrheinliga 2024 nun schon in der zweiten Saison nur noch in der Dürener Kreisliga A. So klarer Favorit gegen die Borussia wie diesmal war Beeck folglich noch nie.