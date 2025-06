FC Wegberg-Beeck sichert sich erfahrenen Stürmer

In der abgelaufenen Spielzeit erzielte Brasnic sieben Treffer in 18 Partien für den Bonner SC und hatte damit wesentlichen Anteil am Aufstieg des Traditionsklubs. Zuvor war er unter anderem für Alemannia Aachen, den 1. FC Düren, den Berliner AK, den BFC Dynamo und Viktoria Köln in der Regionalliga aktiv und sammelte dort insgesamt 112 Einsätze. Für den SC Paderborn stand er in der Saison 2014/15 sogar siebenmal in der 2. Bundesliga auf dem Platz. In der 3. Liga lief er zehnmal für Fortuna Köln auf. Seine fußballerische Ausbildung erhielt Brasnic im Nachwuchs von Bayer Leverkusen.

Tellers: "Weiß, wo das Tor steht"