FC Wegberg-Beeck schlägt Oberliga-Spitzenreiter

Mit sechs Punkten Vorsprung führt Ratingen 04/19 nach der Hinrunde die Tabelle der Oberliga Niederrhein an. Bereits am Freitag startet 04/19 mit dem Heimspiel gegen den VfB Hilden in die Rückrunde – da kam der Generalprobe gegen Mittelrheinligist FC Wegberg-Beeck also schon einige Bedeutung zu. Beeck startet seinerseits erst am 22. Februar mit dem Spiel bei der SpVg Porz in die Rückrunde.
Für Beeck war es binnen kurzer Zeit der dritte Vergleich mit einem Oberligisten vom Niederrhein. Nach dem 5:2 gegen den VfL Jüchen/Garzweiler und dem 2:4 gegen den 1. FC Monheim gab es für die Kleeblätter nun wieder einen Sieg: In Ratingen gewann der FC 2:1. Bereits nach 25 Sekunden brachte Kai Bösing den FC auf Zuspiel von Niklas Koppitz in Führung. Koppitz selbst erhöhte auf Vorlage von Timo Braun auf 2:0 (18. Minute), ehe Ratingen ein Beecker Geschenk annahm und verkürzte (28.). Dabei blieb es bis zum Schluss.
„Wir haben nicht unverdient gewonnen, auch wenn Ratingen zweifellos viel Qualität hatte. In der zweiten Halbzeit fehlte bei uns ein bisschen der Zug zum Tor, da haben wir sehr viel um den Strafraum rumgespielt. Unterm Strich haben wir es aber gut gemacht“, urteilte Beecks Sportlicher Leiter Friedel Henßen.
Auf Anhieb eine feste Größe im Team ist Winterzugang Hirotaka Sugiura auf der Sechs. „Er ist fußballerisch gut, clever und sieht früh, wo Räume gestopft werden müssen“, charakterisiert ihn Henßen. In Ratingen begann Beeck übrigens mit einem ungewohnten Dreiersturm: zentral Koppitz, auf den Außen Braun und Bösing. Die etatmäßigen Stürmer Marc Kleefisch, Marc Brasnic und David Arize wurden sukzessive in der zweiten Halbzeit eingewechselt.
Nach der Testspielserie gegen Niederrhein-Oberligisten sowie der Partie bei Regionalligist Bonner SC (1:3) folgen für Beeck bis zum Rückrundenauftakt nun noch vier Vorbereitungsspiele gegen Teams aus der Landesliga, Staffel 2. Den Auftakt macht am Sonntag, 1. Februar, 15 Uhr, das Match bei Eintracht Verlautenheide.
