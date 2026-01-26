FC Wegberg-Beeck schlägt Oberliga-Spitzenreiter

Auf Anhieb eine feste Größe im Team ist Winterzugang Hirotaka Sugiura auf der Sechs. „Er ist fußballerisch gut, clever und sieht früh, wo Räume gestopft werden müssen“, charakterisiert ihn Henßen. In Ratingen begann Beeck übrigens mit einem ungewohnten Dreiersturm: zentral Koppitz, auf den Außen Braun und Bösing. Die etatmäßigen Stürmer Marc Kleefisch, Marc Brasnic und David Arize wurden sukzessive in der zweiten Halbzeit eingewechselt.

Nach der Testspielserie gegen Niederrhein-Oberligisten sowie der Partie bei Regionalligist Bonner SC (1:3) folgen für Beeck bis zum Rückrundenauftakt nun noch vier Vorbereitungsspiele gegen Teams aus der Landesliga, Staffel 2. Den Auftakt macht am Sonntag, 1. Februar, 15 Uhr, das Match bei Eintracht Verlautenheide.

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: