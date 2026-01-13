FC Wegberg-Beeck rüstet defensiv nach: Das sind die drei Neuen

Der FC Wegberg-Beeck, aktuell Tabellenzehnter der Mittelrheinliga, hat seine ersten personellen Weichen für die Rückrunde gestellt. Mit Gabriel Paczulla, Hendrik Höfels und Hirotaka Sugiura stoßen drei Spieler zum Kader, die allesamt das Profil von Trainer Albert Deuker erfüllen – und teils bereits eine gemeinsame Vergangenheit mit dem Coach haben.

Mit Gabriel Paczulla kommt ein erfahrener Akteur aus der Liga nach Beeck. Der Defensivspieler wechselt von der U23 von Fortuna Köln, für die er in der Hinrunde in allen Spielen zum Einsatz kam und 13-mal davon in der Startelf. Insgesamt bringt Paczulla reichlich Mittelrheinliga-Erfahrung mit: 114 Einsätze stehen bislang zu Buche, der Großteil davon im Trikot der SpVg Frechen 20. 34 Spiele bestritt der 25-Jährige dabei in eineinhalb Jahren unter Albert Deuker bei TuS Blau-Weiß Königsdorf.

Ebenfalls neu – und doch vertraut – ist Hendrik Höfels. Der 24-Jährige kehrt an eine alte Wirkungsstätte zurück, nachdem er im Juniorenbereich von der U14 bis zur U19 bereits für den FC Wegberg-Beeck spielte. Nun kommt der Defensivspieler vom Landesligisten SV Helpenstein zurück ins Waldstadion und soll der Abwehr zusätzliche Stabilität verleihen.