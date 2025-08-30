FC Wegberg-Beeck peilt die Meisterschaft an

Die neue Saison geht für den FC Wegberg-Beeck am Samstag (Anstoß 18 Uhr im Waldstadion) mit dem Heimspiel gegen die SpVg Porz los – bis auf den noch zwei Spiele gesperrten Timo Braun sollten alle Akteure einsatzbereit sein.

Mannschaft, Trainer und Vorstand peilen ein ganz großes Ziel an: Platz eins soll es werden – der großen Konkurrenz zum Trotz. „Die Jagd beginnt nun – und damit meine ich nicht, dass wir in den Wald gehen, um auf Hasen und Kaninchen zu schießen. Ziel ist ganz klar Platz eins. Die vergangene Saison war eine Übergangssaison, in der wir eigentlich nur um die goldene Ananas gespielt haben. Das war nicht so geil“, erklärte Beecks Boss Werner Tellers am Donnerstag beim Sponsorenabend im Stadionzelt. Als voraussichtlich größte Konkurrenten nannte er – wenig überraschend – den äußerst finanzstarken Regionalliga-Absteiger SV Hohkeppel, den gut aufgerüsteten VfL Vichttal, Vizemeister SSV Merten sowie den ebenfalls ambitionierten SV Bergisch Gladbach.

„Wir wollen das Maximum, müssen einfach über die 30 Spiele konstant punkten, dürfen den Kontakt zur Spitze nie abreißen lassen“, erklärte am gleichen Abend Coach Mike Schmalenberg. „Die berühmten PS müssen bei uns nun einfach auch auf die Straße“, ergänzte Simon Pumptow, zweiter Geschäftsführer des FC. Weitere Fakten und Einschätzungen zum Start.

Neun Zugängen stehen zehn Abgänge gegenüber. Der gravierendste Verlust war sicherlich Jungspund Leo Mirgartz, der vor der letzten Saison aus der U19 Alemannia Aachens zum FC gekommen war und nach seinem ersten Seniorenjahr nun zu Regionalligist Fortuna Düsseldorf II gewechselt ist.

Dem steht dafür in der Offensive ein gewaltiger Qualitätsgewinn entgegen. Dafür stehen in erster Linie zum einen der erfahrene Marc Brasnic (einen Spieler dieses Kalibers hat der FC schon Jahrzehnte nicht mehr verpflichtet, kam vom Bonner SC) – und zum anderen der in der Mittelrheinliga bereits bestens bewährte Niklas Koppitz (vom TuS Königsdorf), gleichermaßen ein guter Vollstrecker und Vorbereiter – auch dank seiner erstklassigen Standards. Ein interessanter Spieler ist zudem David Arize, der als neuer Stoßstürmer eingeplant ist und auch schon vergangenes Jahr in Beeck ein Thema war. Bis 2024 spielte Arize in der Jugend bei Borussia Mönchengladbach. Seine erste Seniorenstation verlief für den 20-Jährigen in der zweiten Mannschaft des FC Riga in Lettland dann freilich alles andere als nach Wunsch – nun erfolgt für ihn ein Neubeginn in der Heimat.

Aus Borussias letztjähriger U19 fand Defensivmann Elias Khadraoui den Weg nach Beeck. Reichlich Erfahrung aus der Oberliga Niederrhein bringt Mittelfeldspieler Peer Winkens mit, der in dieser Liga fünf Jahre bei Union Nettetal gespielt hat. In Beeck kickt er nun auch mit seinem Bruder Hauke zusammen, der wie der dritte Torwart Silver van der Ark aus der eigenen Jugend hochgezogen wurde.

Die klare neue Nummer eins ist Yannik Hasenbein, der nach einem Jahr beim SV Bergisch Gladbach zum FC zurückgekehrt ist. Und Luan Braun ist (wie im vergangenen Jahr Mirgartz) aus Alemannia Aachens U19 zum FC gestoßen – und spielt auch exakt dessen Position: die linke defensive Schiene.

Vorbereitung und Testspiele

Die insgesamt zehn Vorbereitungsspiele (inklusive des jüngsten 5:2 im Mittelrheinpokal bei A-Ligist SG Flamersheim/Kirchheim) endeten für Beeck mit sieben Siegen, einem Remis und zwei Niederlagen – bei einem Torverhältnis von 51:22. Was im Schnitt ziemlich genau ein 5:2 pro Spiel gibt. Tore satt also – wohl aber in beide Richtungen. Herausragender Torschütze war eindeutig Marc Kleefisch, der in diesen zehn Partien 21 Mal einlochte – allein dreimal zuletzt im Pokalspiel.

„Werner Tellers sieht ja lieber ein 5:4 als ein 1:0 – daran haben sich die Jungs in den Vorbereitung also schon mal ordentlich gehalten“, bemerkte beim Sponsorenabend trocken Beecks neuer und doch alter Sportlicher Leiter Friedel Henßen, der nach einem Jahr Pause zum FC in derselben Funktion zurückgekehrt ist. Und weiter: „Wir haben eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern.“ Wie bei den meisten Vereinen standen in Beeck urlaubs- und verletzungsbedingt bei Weitem nicht immer alle Akteure zur Verfügung. „Unterm Strich bin ich mit der Vorbereitung aber zufrieden“, versichert Schmalenberg.

Spielsystem

Noch höher als bislang möchte Beeck verteidigen, schon sehr früh den Gegner attackieren und zu Ballverlusten zwingen. Das zuletzt eindeutig favorisierte System war ein 3-4-3 – mit Dreierkette, zwei Sechsern, zwei Spielern auf den Außenbahnen, einem Stoßstürmer (Arize) und dahinter zwei um diesen herumwuselnden Halbstürmern (Kleefisch und Brasnic).

Stärken und Schwächen

Nicht gerade verwunderlich angesichts der Torflut: Prunkstück war in den Tests eindeutig die Offensive. Das Angriffsspiel war sehr variabel, war für jeden Gegner schwer auszurechnen. Auffällig, wie gut sich speziell die beiden Marcs, Brasnic und Kleefisch, schon verstehen. „Brasnic weiß genau, welche Wege ich mache – und das gilt auch umgekehrt“, sagt Kleefisch, seit 2019 in Beeck und damit hinter Kapitän Yannik Leersmacher und Vizekapitän Nils Hühne der dienstälteste Beecker Akteur. Dieses Trio zählt ebenso zum Mannschaftsrat wie auch Timo Braun und Paul Daniels. Voraussichtlich kommt noch ein Sechster dazu – das würde dann einer der Neuzugänge sein.

Schwachpunkt war ebenso eindeutig die Defensive. 22 Gegentore in zehn Spielen waren schon sehr happig – da hat längst noch nicht jedes Rädchen ins andere gegriffen.

Der Auftaktgegner

Mit Porz kommt ein Team, das aller Voraussicht nach wieder um den Klassenerhalt kämpfen wird. Bei der SpVg ist eindeutig der Trainer der Star: Jonas „Jonny“ Wendt ist einer der schillerndsten Figuren am Mittelrhein, polarisiert mit seiner impulsiven Art auch mal gerne. Er ist aber vor allem ein herausragender Trainer, der es immer wieder schafft, aus wenig viel zu machen. 2018 übernahm er die Sportvereinigung in der Bezirksliga, stieg im ersten Jahr direkt in die Landesliga auf. 2023 folgte der Sprung in die Mittelrheinliga. Dort brachte er zweimal in Folge das Kunststück fertig, das Team mit äußerst bescheidenen Mitteln in der Klasse zu halten. „Unser Jahresetat beträgt gerade mal 35.000 Euro, und wir trainieren auch nur zweimal die Woche. Mehr geht nicht, weil wir uns die Anlage mit einem anderen Verein teilen müssen. Die Möglichkeiten, die wir haben, sind eigentlich nur mittleres Bezirksliga-Niveau.“

Passend dazu verlor die SpVg im Sommer noch ihren besten Spieler: Soufian Amaadacho, in der letzten Saison mit 17 Treffern so etwas wie die Porzer Lebensversicherung, wechselte in die 1. Luxemburgische Liga zu Union Titus Petingen. „Unseren Schwerpunkt werden wir in Beeck auf die Defensive legen“, kündigt Wendt an. Er selbst wird das Team aber nicht coachen können, wird die Partie wegen einer Sperre von der Tribüne aus verfolgen.

Prognose

Beeck wird um den Titel mitspielen. Eines dürfte aberauf alle Fälle klar sein: Einen Durchmarsch eines Teams, wie ihn in der Vorsaison der Bonner SC hingelegt hat, dürfte es diesmal nicht geben – dafür ist die Spitze nun zu breit. Was massig Spannung verspricht. Im Unterschied zur Vorsaison ist beim FC richtig Druck auf dem Kessel – dem ist nicht zuletzt auch Schmalenberg ausgesetzt.