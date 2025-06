FC Wegberg-Beeck: Marc Brasnic wechselt ins Waldstadion

Der FC Wegberg-Beeck hat Stürmer Marc Brasnic verpflichtet. Der 28-jährige, gebürtige Aachener kommt vom Regionalliga-Aufsteiger Bonner SC. Zuvor spielte Brasnic unter anderem bei Alemannia Aachen, dem 1. FC Düren, Rot-Weiß Erfurt und Viktoria Köln. Insgesamt lief er in der Regionalliga Nordost und West 112-mal auf. Für den 1. FC Düren erzielte Brasnic wettbewerbsübergreifend in 71 Partien 47 Tore. Für den SC Paderborn spielte er siebenmal in der 2. Bundesliga. Ausgebildet wurde Brasnic bei Bayer Leverkusen. In Beeck hat er einen Zweijahresvertrag mit Option unterschrieben.