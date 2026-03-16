FC Wegberg-Beeck macht zum richtigen Zeitpunkt die Tore

Der FC Wegberg-Beeck war in Torlaune. – Foto: Michael Schnieders

Der FC Wegberg-Beeck ist gerade dabei, in einen richtigen Lauf zu kommen. 4:0 schlugen die Schützlinge von Coach Mark Zeh den Aufsteiger SSV Bornheim – nach dem 6:0 gegen Teutonia Weiden und dem 1:0 beim Tabellenvierten Siegburger SV war es der dritte Zu-Null-Sieg in Serie. Und exakt so hatte es sich Zeh vor seinem zweiten Heimspiel auch gewünscht.

Gegenüber dem Siegburg-Spiel war Zeh zu einer personellen Änderung gezwungen: Winterzugang Gabriel Paczulla war gelbgesperrt. Für ihn verteidigte rechts in der Kette Luca Bini, neu ins Team kam eine Position davor Niklas Koppitz. Ansonsten lief die Erfolgself der letzten Spiele auf. Weiterhin nicht zur Verfügung stand Peer Winkens, der sich vor Wochen einen Muskelfaserriss zugezogen hatte, nun aber wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen möchte. Ebenso fiel natürlich der länger verletzte Kai Bösing aus.

„Heute sind wir sehr gut ins Spiel gekommen, sind immer wieder durchgebrochen, haben gute Flanken geschlagen und den 16er gut besetzt. Wichtig war sowohl das frühe Führungstor als auch das 2:0 kurz nach der Pause. Die Mannschaft hat einfach Bock, will weiter in der Tabelle klettern. Und ich freue mich jetzt schon auf die weiteren Heimspiele, in denen vor allem Teams aus dem oberen Tabellendrittel die Gegner sind“, sagte Zeh. Da der 1. FC Düren beim FC Hennef 0:1 verlor, kletterten die Kleeblätter schon mal auf Platz acht.

Direkt zu Beginn hatte Beeck eine Schrecksekunde zu überstehen, als Danny Simmo aus kurzer Distanz über die Latte köpfte (4. Minute). Quasi im direkten Gegenzug ging die Heimelf aber auch schon in Führung: Eine Maßflanke des starken Niklas Fensky köpfte Marc Kleefisch passgenau ein – bereits sein 16. Saisontor (5.). Auch danach blieb Beeck zunächst auf dem Gaspedal und Justin Hoffmanns vergab eine passable Chance zur Resultatserhöhung, verzog aber am langen Eck (27.). „Ich hatte mir den Ball perfekt hingelegt, von daher hätte der Ball eigentlich ins Tor gehen müssen“, merkte „Hoffe“ selbstkritisch an.

Diese vergebene Chance bedeutete quasi einen Bruch im Spiel – bis zur Halbzeitpause kam nicht mehr viel. „In der Phase haben wir zu wenig gemacht, sind auch fehleranfällig geworden“, meinte Nils Hühne, der den angeschlagenen Yannik Leersmacher als Kapitän vertrat. „Uns war zur Pause daher klar, dass wir noch mal zwei Schippen drauflegen mussten“, ergänzte Hoffmanns.

Was kollektiv auch rasch in die Tat umgesetzt wurde – binnen sechs Minuten erhöhte Beeck auf 3:0. Zunächst traf Luca Bini mit einem strammen Schuss zum 2:0 – erneut hatte Fensky dem Torschützen den Ball aufgelegt (57.). „Für Niklas freut mich das sehr. Der hatte unter der Woche beim Training so oft getroffen wie noch nie. Von daher habe ich zu ihm vor dem Spiel gesagt, dass er heute nun auch mit seinem ersten Saisontor dran sei. Das kam dann zwar nicht, aber zwei Assists sind so schlecht doch auch nicht“, stellte Zeh fest.

Und sechs Minuten später schnibbelte Timo Braun mit seinem starken linken Fuß einen Freistoß von der rechten Seite direkt ins Tor – ein äußerst sehenswerter Treffer (63.). Danach verfehlte erneut Hoffmanns mit einem fulminanten Weitschuss das SSV-Gehäuse nur knapp (66.). Als wenig später Bornheims Keeper Tom Buhl den Ball gegen Kleefisch vertändelte, legte der uneigennützig auf Marc Brasnic ab – der traf ins leere Tor zum 4:0 (71.).

Bornheim nach der Pause kaum gefährlich

Wirklich gefährlich wurde der Gast nach dem Seitenwechsel nicht mehr – auch von dessen im Hinspiel (der FC gewann dieses hart erkämpft 3:2) so starken Stoßstürmer Julio Molongua war wenig zu sehen. „Den haben wir diesmal komplett aus dem Spiel genommen, unser Plan ist aufgegangen“, frohlockte Hühne – und fuhr fort: „Wir sind heute vor allem über die Wucht gekommen, haben zwei Tore nach zweiten Bällen erzielt.“ Und zum grundsätzlichen Zustand der Mannschaft merkte er an: „Der Trainer gibt klar die Richtung vor, es ist nun wieder eine andere Stimmung im Team. Alle ziehen gut mit.“

Sehr aufgeräumt zeigte sich SSV-Coach Patrick Schmitz: „Im Unterschied zum Hinspiel war heute ein klarer Qualitätsunterschied erkennbar.“ Warum er nach sechs sehr erfolgreichen Jahren, in denen er als Trainer die erste Mannschaft von der Bezirks- in die Mittelrheinliga führte, im Sommer nun aufhöre? „Das hat ausschließlich private Gründe. Ich möchte mich mehr der Familie widmen“, antwortete Schmitz, ein Bornheimer Urgestein. „Insgesamt bin ich beim SSV 18 Jahre am Stück Trainer – da ist man schon ein bisschen platt“, meinte er – und versicherte schmunzelnd: „Die Heimspiele der nächsten Saison werde ich mir dann von der Kaffeebude aus angucken.“

Apropos nächste Saison: Gefragt, ob er sich den vorstellen könne, auch dann noch für Beeck zu spielen, meinte Hoffmanns: „Grundsätzlich würde ich sehr gerne bleiben, ich fühle mich hier ja sehr wohl. Im April ziehe ich mit meiner Familie aber erst einmal von Mönchengladbach zurück in meinen Heimatort Grefrath. Die Fahrt nach Beeck wird dadurch also schon ein gutes Stück länger. Das werde ich ab April dann erst mal gut testen.“

Kommenden Sonntag tritt Beeck beim TuS Königsdorf an. Die Liga wird dann aber vor allem auch nach Hohkeppel schauen. Denn dort steht dann das absolute Topspiel Zweiter gegen Erster an: Hohkeppel gegen Bergisch Gladbach – beide wollen zurück in die Regionalliga.