Der FC Wegberg-Beeck kommt nicht über ein Remis hinaus. – Foto: Michael Schnieders

FC Wegberg-Beeck ist erneut in der Defensive zu anfällig Gegen die U23 Fortuna Kölns muss sich Beeck mit einem 2:2 begnügen. Nach einer guten ersten Halbzeit baut der FC danach wieder stark ab. Der abstiegsbedrohte Gast feiert so einen enorm wichtigen Punktgewinn. Timo Braun sieht am Ende Rot.

Drei Präsente in Form von Blumensträußen wurden im Waldstadion schon vor der Partie überreicht: Zwei gingen an die jüngst Väter gewordenen Justin Hoffmanns und Nils Hühne. Und der dritte war für den FC-Boss höchstpersönlich reserviert: Werner Tellers, der an diesem Tag 59 Jahre alt wurde, erhielt nicht nur diesen floristischen Gruß, sondern auch noch ein persönliches Kennzeichenschild mit der Aufschrift „WT1“.

So., 01.06.2025, 15:00 Uhr FC Hennef 05 FC Hennef 05 FC Wegberg-Beeck Wegb.-Beeck 2 1 Im Spiel selbst verteilte dann auch Beecks Mannschaft einige Präsente an Gegner Fortuna Köln II. Der FC musste sich am Ende so mit einem 2:2 begnügen. Was für den FC zur Konsequenz hat, dass er Pfingstmontag aller Voraussicht nach in der Tabelle vom TuS Königsdorf überholt wird und so auf Platz fünf abrutscht. Der TuS liegt noch drei Punkte hinter Beeck, spielt dann gegen Absteiger Union Schafhausen. Gegenüber Beeck weist Königsdorf jetzt schon das um 21 Treffer bessere Torverhältnis auf – exakt mit 21:0 hatte Königsdorf das Skandalspiel gegen Teutonia Weiden gewonnen.

Für die Fortuna war der Punkt umgekehrt Gold wert. Die Kölschen haben so nun vier Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, den der FC Hennef belegt. Da die Fortuna zudem das wesentlich bessere Torverhältnis hat, ist der Klassenerhalt nach einer sehr dürftigen Rückrunde zwar noch nicht sicher, aber recht wahrscheinlich. Gegensätzliche Halbzeiten