FC Wegberg-Beeck in Torlaune: 4:0 gegen Bornheim, Serie hält

– Foto: Sascha Hohnen

Der FC Wegberg-Beeck setzt seine starke Phase in der Mittelrheinliga fort. Am Sonntag gewann die Mannschaft von Trainer Mark Zeh deutlich mit 4:0 gegen den SSV Bornheim und feierte damit den dritten Sieg in Serie. In der Tabelle klettert Beeck auf Rang acht, der Rückstand auf Platz fünf beträgt nur noch drei Punkte. Für Bornheim hingegen ist es nach einem starken Start ins Jahr ein kleiner Rückschlag. Nach zwei Niederlagen ohne eigenen Treffer rückt die Konkurrenz wieder näher heran.

Die Gastgeber erwischten einen perfekten Start. Bereits in der fünften Minute brachte Marc Kleefisch den FC Wegberg-Beeck in Führung. Bornheims sportlicher Leiter Sharifo Osmaan sah darin den ersten entscheidenden Moment. „Wir sind heute sehr früh mit 0:1 in Rückstand geraten. Nach einer Flanke klären wir die Situation nicht konsequent genug und auch die Zuordnung stimmt in dem Moment nicht. Das sind Details, die auf diesem Niveau sofort bestraft werden.“

Trotz des frühen Rückstands blieb Bornheim zunächst im Spiel. Eine der wenigen guten Möglichkeiten ergab sich nach einer Flanke von Nils Wolters, doch Danny Simmo setzte seinen Kopfball über das Tor. „Da wäre vielleicht schon etwas möglich gewesen“, meinte Osmaan rückblickend. Danach blieb die Partie lange offen, auch weil Wegberg-Beeck zunächst keine weiteren klaren Chancen herausspielte. Mit der knappen Führung ging es schließlich in die Pause.

In der Folge kontrollierten die Gastgeber das Spiel. Trainer Mark Zeh zeigte sich mit der Anfangsphase seiner Mannschaft sehr zufrieden: „Wir haben den Gegner von Anfang an ernst genommen, waren sofort im Spiel, hatten viele gute Tiefenläufe und haben Bornheim kaum zur Entfaltung kommen lassen.“

Beeck entscheidet Spiel nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gastgeber jedoch schnell den Druck. Luca Bini traf in der 56. Minute zum 2:0 – ein Treffer, der die Partie aus Sicht von Trainer Zeh praktisch entschied. „Mit dem 2:0 kurz nach der Pause haben wir im Grunde schon für die Entscheidung gesorgt.“ Nur wenige Minuten später legte Timo Braun das dritte Tor nach (62.), ehe Marc Brasnic in der 70. Minute den Endstand von 4:0 herstellte.

Zeh sprach von einem hochverdienten Erfolg seiner Mannschaft. „Wir haben hoch gepresst, viel Ballbesitz gehabt und hätten bereits in der ersten Halbzeit höher führen können.“

Bornheim mit schwacher zweiter Hälfte

Bornheim fand nach der Pause kaum noch Zugriff auf das Spiel. Osmaan sah die Gründe vor allem in eigenen Fehlern. „Unterm Strich waren das alles Gegentore, die wir selbst durch individuelle Fehler einleiten. Das waren keine herausgespielten Treffer, sondern Situationen, die wir besser verteidigen müssen.“

Gerade die zweite Halbzeit bezeichnete er als enttäuschend. „Insgesamt war das – gerade in der zweiten Halbzeit – unsere schwächste Halbzeit seit der 1:5-Niederlage zu Hause gegen Frechen.“ Der Sieg für Wegberg-Beeck sei deshalb am Ende verdient gewesen.

Blick nach vorne

Trotz der klaren Niederlage wollte Osmaan das Ergebnis nicht überbewerten. „Vor der Saison hätte bei diesem Auftaktprogramm vermutlich niemand etwas anderes erwartet“, sagte er und verwies darauf, dass Bornheim in der Rückrunde bereits vier Punkte geholt habe – im Gegensatz zur Hinrunde.

Für beide Mannschaften geht es nun mit wichtigen Spielen weiter. Wegberg-Beeck reist am kommenden Wochenende zu Blau-Weiß Königsdorf und will seine Serie ausbauen. Bornheim steht dagegen vor einer richtungsweisenden Partie: Gegen die nur zwei Punkte schlechter platzierte SpVg Porz soll wieder gepunktet werden.