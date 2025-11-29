FC Wegberg-Beeck: Hopp oder top – gleich in doppelter Hinsicht

„Hopp oder top“ – so hieß Anfang der 90er-Jahre eine Quizsendung im deutschen Privatfernsehen. Nach dieser Devise verfährt in dieser Saison bislang aber auch die SpVg Frechen: Sechs Siegen stehen auch sechs Niederlagen gegenüber – ein Remis gab es noch gar nicht. Was Frechen aktuell Platz acht in der Tabelle eingebracht hat. Punkt- und torgleich direkt dahinter, getrennt nur von drei weniger erzielten eigenen Toren: der FC Wegberg-Beeck.
Am Sonntag treffen die Teams im Waldstadion aufeinander. Mit einem Sieg würden die Kleeblätter den Gast also überflügeln. Obwohl bei dem Gast das einzig Beständige die Unbeständigkeit ist, ist Beecks Coach Albert Deuker voll des Lobes für den Gegner: „Frechen ist ein brutal schweres Kaliber, kann an einem guten Tag jeden in der Mittelrheinliga schlagen. Zum einen zeichnet das Team eine große mannschaftliche Geschlossenheit aus, zum anderen hat es aber auch herausragende Einzelspieler wie Torjäger Patrick Friesdorf, Tom Dilley, Kai-Maxim Vranken und Tobias Stecker. Dazu ist das Team in dieser Saison taktisch noch flexibler geworden.“
Frechen vor Ort beobachtet hat Deuker am vergangenen Samstag bei dessen Mittelrheinpokalspiel bei Mittelrheinliga-Topfavorit Eintracht Hohkeppel – die SpVg verlor 1:3. „Da ist Frechen aber etwas unter Wert geschlagen worden“, sagt Beecks Coach.
Der ist mit dem „Mini-Trainingslager“ (diese Woche stehen vier Einheiten an) bislang sehr zufrieden – gerade auch deswegen, weil sich das Verletztenlazarett lichtet. So sind die wiedergenesenen Marc Brasnic, Kai Bösing und Vinzent Zingel wieder voll ins Training eingestiegen, weisen zwangsläufig aber noch Trainingsrückstand auf. „Es tut auf alle Fälle einfach gut, wieder mit einer größeren Gruppe trainieren zu können. Die Qualität ist da, und das macht natürlich auch Mut für die Rückrunde“, blickt Deuker schon einmal voraus.
Der Kapitän steht indes kurzfristig nicht zur Verfügung: Beim jüngsten 2:1-Sieg bei Vizemeister SSV Merten hatte Yannik Leersmacher seine fünfte Gelbe Karte gesehen und ist folglich nun für ein Spiel zum Zuschauen verurteilt. Beecks Urgestein hätte wahrscheinlich aber ohnehin nicht spielen können – er laboriert zurzeit an einer Achillessehnenreizung.
„Hopp oder top“ ist aber nicht nur das Motto für Frechens bisherigen Saisonverlauf, sondern trifft auch auf die bisherigen Duelle der beiden Kontrahenten zu. Von bislang sieben Punktspielen gegeneinander gewann Beeck die ersten fünf, ehe in der vergangenen Saison beide Partien an die SpVg gingen: In Frechen verlor Beeck ein äußerst turbulentes Spiel nach sehr wechselvollem Verlauf 3:4, das Rückspiel im Waldstadion gewann der Gast dann 3:1. In beiden Partien traf Frechens Torgarant Patrick Friesdorf jeweils doppelt. Auch in dieser Saison läuft es für den 31-Jährigen wieder prächtig: Nach zwölf Spielen stehen für ihn auch schon zwölf Tore sowie fünf Assists zu Buche.
In Beeck ist aber auch noch ein anderer Frechener Akteur bestens bekannt. Denn bis zur U19 spielte Leon Ruhrig, der Sohn des langjährigen Beecker Co-Trainers Dirk Ruhrig, beim FC. Seine Seniorenlaufbahn begann der mittlerweile auch schon 28-Jährige bei Landesligist Hertha Walheim. Danach war stets die Mittelrheinliga sein sportliches Zuhause – erst bei Borussia Freialdenhoven, danach beim 1. FC Düren, VfL Vichttal und Teutonia Weiden. Von dort wechselte der Mittelfeldspieler diesen Sommer nach Frechen – und hat dort bislang nur ein Spiel verpasst.
Wesentlich länger ist schon Trainer Okan-Tamer Özbay da – mit einer freilich etwas ungewöhnlichen Karriere. Denn eingestiegen bei der SpVg war er 2018 als Athletiktrainer. Danach wurde er Co-Trainer und Coach der Reserve, eher er im Sommer 2021 auf den Cheftrainer-Sessel wechselte – und da sitzt er seither. Überregionale Beachtung fand der 32-Jährige in dieser Woche. Denn da thematisierte das Fußballportal FuPa seine erneute Ablehnung für den Lehrgang zur UEFA-A-Lizenz – wegen fehlender Punkte im DFB-Bewertungssystem. „Ich scheitere an einem Punktesystem, das Erfahrung, Motivation und Kompetenz nicht nachvollziehen kann“, sagte er da unter anderem.
Eine Kritik, die Deuker, selbst A-Schein-Inhaber, verstehen kann: „Okan hätte es verdient, diesen Schein machen zu dürfen. Er leistet in Frechen seit Jahren sehr gute Arbeit. Das jetzige System stellt den Leistungsgedanken leider nicht in den Vordergrund.“