FC Wegberg-Beeck: Hopp oder top – gleich in doppelter Hinsicht

Wesentlich länger ist schon Trainer Okan-Tamer Özbay da – mit einer freilich etwas ungewöhnlichen Karriere. Denn eingestiegen bei der SpVg war er 2018 als Athletiktrainer. Danach wurde er Co-Trainer und Coach der Reserve, eher er im Sommer 2021 auf den Cheftrainer-Sessel wechselte – und da sitzt er seither. Überregionale Beachtung fand der 32-Jährige in dieser Woche. Denn da thematisierte das Fußballportal FuPa seine erneute Ablehnung für den Lehrgang zur UEFA-A-Lizenz – wegen fehlender Punkte im DFB-Bewertungssystem. „Ich scheitere an einem Punktesystem, das Erfahrung, Motivation und Kompetenz nicht nachvollziehen kann“, sagte er da unter anderem.

Eine Kritik, die Deuker, selbst A-Schein-Inhaber, verstehen kann: „Okan hätte es verdient, diesen Schein machen zu dürfen. Er leistet in Frechen seit Jahren sehr gute Arbeit. Das jetzige System stellt den Leistungsgedanken leider nicht in den Vordergrund.“