FC Wegberg-Beeck: Henßen wechselt auf Trainerbank Der Sportliche Leiter verlässt den FC Wegberg-Beeck zugunsten eines Trainerjobs beim SC Selfkant. von Mario Emonds · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

Friedel Henßen wechselt im Sommer wieder auf die Trainerbank - aber nicht in Beeck. – Foto: Max Media Solutions

Abgesehen von der Vorsaison war Friedel Henßen seit 2006 beim FC Wegberg-Beeck aktiv: Zunächst spielte er als Torwart, dann war er Co- und Torwarttrainer und von 2012 bis 2019 schließlich Cheftrainer. Anschließend übernahm er die Position des Sportlichen Leiters. Im Sommer endet diese Ära jedoch: Der 54-Jährige wird zur neuen Saison Trainer des ambitionierten A-Ligisten SC Selfkant, einem Zusammenschluss der fünf Selfkantdörfer Saeffelen, Höngen, Tüddern, Havert und Stein. Henßen folgt auf Sascha Mensch, der aus eigenen Stücken beim SC aufhört.

Vom Potenzial überzeugt „Der Verein hat großes Potenzial, und davon hat mich vor allem der Sportliche Leiter Michael Schmitz überzeugt“, erläutert Henßen. Er setzt auf eine längerfristige Zusammenarbeit: „Unser gemeinsames Ziel ist es, hier langfristig etwas aufzubauen.“ Wohin das führen könnte, erläutert Henßen schmunzelnd: „Als Trainer habe ich bislang schon in der Bezirksliga, Mittelrheinliga und Regionalliga gearbeitet – es fehlen also noch die A-Liga und die Landesliga.“ Vielleicht kann Henßen aber auch direkt in der Bezirksliga einsteigen. Der SC hat angesichts von 16 Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter Dynamo Erkelenz, der bislang jedes Spiel gewonnen hat, zwar praktisch keine Chance mehr auf Platz eins. Im besten Fall steigen jedoch auch die vier besten Vizemeister der neun Kreisligen auf – und aktuell ist der SC in der A-Liga Heinsberg Zweiter.