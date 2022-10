Dimitrios Touratzidis hat bislang beim FC Wegberg-Beeck eine Traumquote. – Foto: Max Media Solutions

FC Wegberg-Beeck hat wieder ein Kopfball-Ungeheuer Sommer-Zugang Dimitrios Touratzidis ist in Beeck prächtig eingeschlagen: In sechs Punktspielen hat der Stürmer auch schon sechsmal getroffen, führt damit die Torschützenliste der Liga an. Am Sonntag geht es zum Siegburger SV.

Kopfballstarke Stürmer waren in den vergangenen Jahren beim FC Wegberg-Beeck Mangelware. Die Hoffnungen auf einen Torerfolg nach Ecken und Freistößen von der Seite ruhten da eher auf Abwehrspieler wie Sebastian Wilms. In dieser Spielzeit ist das nun anders – grundlegend anders.

Was zum einen strukturell bedingt ist. Coach Mark Zeh, dem die flächendeckende Harmlosigkeit bei Standards in der vergangenen Regionalliga-Saison ein immer größer werdender Dorn im Auge war, lässt seit der Vorbereitung weit intensiver als zuvor Ecken trainieren. Zum anderen ist dies aber personell bedingt: Mit Dimitrios Touratzidis, zuvor vier Jahre lang in der Oberliga Niederrhein erst für Union Nettetal und dann für den 1. FC Monheim aktiv und erfolgreich (42 Tore in 84 Pflichtspielen), verfügen die Kleeblätter nun wieder über ein echtes Kopfballungeheuer. „Sechs meiner sieben Tore habe ich jetzt mit dem Kopf erzielt. Dass das zu meinen Stärken gehört, war klar. Aber eine derartige Quote habe ich noch nie gehabt“, versichert der knapp 26-Jährige (am Montag hat er Geburtstag) schmunzelnd. Sechs Treffer hat der Grieche, der seit 2014 in Venlo wohnt und dort im Büro einer Transportfirma arbeitet, bislang in der Mittelrheinliga erzielt und führt damit auch die Torschützenliste der Liga an – der siebte Treffer war für ihn sein gewaltiges Kopfballtor zum 1:0 am Montag im Kreispokalfinale bei Union Schafhausen (2:0). Da nickte er eine Ecke von Julio Torrens ein. Bis dahin war Touratzidis schon nach Ecken von Norman Post und Shpend Hasani erfolgreich gewesen. „Ich habe aber auch noch nie in einer so guten Mannschaft wie ­Beeck gespielt. Es passt einfach alles hier – auch das Zusammenspiel mit meinen beiden Sturmkollegen Shpend Hasani und Marc Kleefisch, das von Woche zu Woche sogar noch besser wird“, sagt Touratzidis. Sein Saisonziel ist klar: „Ich möchte in die Regionalliga aufsteigen.“