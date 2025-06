FC Wegberg-Beeck: Freier Eintritt beim letzten Heimspiel

Am Mittwoch hat Werner Tellers Geburtstag. Der Geschäftsführer, Hauptsponsor und Macher des FC Wegberg-Beeck wird 59 Jahre alt. Am Abend dürfte er im Waldstadion viele Gratulanten haben. Denn dann trägt der FC dort gegen die U23 Fortuna Kölns sein letztes Heimspiel der Saison aus. Dazu gibt es freien Eintritt – was aber nichts mit Tellers‘ Wiegenfest zu tun hat. „Mit dieser Aktion möchten sich Mannschaft und Verein für die Unterstützung der vergangenen Monate bedanken“, heißt es in der entsprechenden Vereinsmitteilung.

Personell ist die Lage weiterhin angespannt. Kai Bösing und Vinzent Zingel fallen mit Muskelfaserrissen definitiv weiterhin aus, auch ein Einsatz von Luca Bini (anhaltende Sehnenprobleme) ist wenig wahrscheinlich. Auf die Zähne dürfte dagegen wieder Marc Kleefisch beißen, der sich beim 1:2 in Hennef trotz hartnäckiger Oberschenkelbeschwerden zur Verfügung stellte. „Ich bin eben keiner, der sich verpisst“, merkte der Angreifer dazu an. Wo es den scheidenden Keeper Justin Strauch hinzieht, ist noch offen: „Ich höre mir da nun erst mal alles an, mache mir keinen Stress“, erklärte er nach dem Spiel in Hennef.

„Gegen Fortuna Köln wollen wir das negative Gefühl, das wir aus dem Hennef-Spiel mit nach Hause genommen haben, wieder in ein positives verwandeln“, gibt Schmalenberg als Marschroute aus. Die Fortuna hat in der Rückrunde freilich große Rätsel aufgegeben. Zur Winterpause lag die Zweitvertretung des Regionalligisten noch auf Platz fünf, hatte in der Hinrunde satte 25 Punkte geholt. Damit knüpfte sie nahtlos an die guten Leistungen der Vorsaison an, die die Fortuna auf Rang sieben beendet hatte.

Keine gute Serie bei Fortuna Köln

Seitdem sind in den bislang 13 Rückrundenspielen aber nur noch acht Zähler dazugekommen – aus den vergangenen zehn Partien holten die Kölschen gar nur drei Punkte. Folge: Die Südstädter aus Zollstock sind der Abstiegszone bedrohlich nahe gekommen, haben auf den ersten Abstiegsplatz nur noch drei Punkte Vorsprung, immerhin aber das wesentlich bessere Torverhältnis.

Nach dem 0:2 bei Union Schafhausen, der achten Niederlage in Folge, musste Trainer Bodgan Komorowski, eigentlich eine Institution bei der Fortuna-Reserve, gehen. Es übernahm Hamdi Dahmani, Co-Trainer der Ersten. Der feierte mit dem 2:0 im Sechs-Punkte-Spiel gegen Hennef dann auch einen Einstand nach Maß. Vergangenen Sonntag verlor das Team um die Routiniers Mario Weber und Gjorgji Antoski gegen den bärenstarken Aufsteiger und Tabellenzweiten SSV Merten mit 2:4.

Vom aktuellen Kölner Negativlauf möchte sich Schmalenberg nicht blenden lassen. „Das Hinspiel dort haben wir verdient mit 1:3 verloren, und da war die Fortuna richtig gut. Es dürfte also wieder eine schwere Aufgabe werden.“ Auf Kölns Wunsch war die Partie von Pfingstmontag auf Mittwoch vorverlegt worden – was auch völlig in Beecks Sinn war. Das letzte Saisonspiel bestreitet der FC am Sonntag, 15. Juni, in Merten.