FC Wegberg-Beeck: Finale um die Herbst- und Wintermeisterschaft Wer in die dreimonatige Winterpause als Tabellenführer geht, entscheidet sich am Sonntag im Hennefer Anton-Klein-Sportpark (Anstoß 15 Uhr). Dort treffen die punktgleichen FC Hennef und FC Wegberg-Beeck im absoluten Topspiel aufeinander.

Elf Siege, kein Remis, drei Niederlagen: Diese Bilanz weist Spitzenreiter ­Beeck auf. Elf Siege, kein Remis, drei Niederlagen: Das steht auch für den FC Hennef auf Platz zwei zu Buche. Im letzten Spiel der Hinrunde treffen die beiden Teams in Hennef im absoluten Topduell nun aufeinander. Dank des gleich um zwölf Treffer besseren Torverhältnisses reicht den Kleeblättern folglich ein Remis zur Herbst- und Wintermeisterschaft – was für beide Teams das erste Remis überhaupt wäre.

„Wir fahren aber nach Hennef, um auch da zu gewinnen und so unseren guten Lauf fortzusetzen. Nachdem wir jetzt schon länger auf Platz eins stehen, wollen wir auf diesem Platz auch in die lange Pause gehen“, bekräftigt Beecks Coach Mark Zeh. Hennefs aktuelle Erfolgsserie ist dabei sogar noch länger als die von Beeck: Die Schützlinge von Coach Sascha Glatzel haben die letzten sechs Spiele gewonnen – ohne ein einziges Gegentor. „Diese Serie zu brechen, ist für uns ein zusätzlicher Ansporn“, sagt Zeh.

Der muss freilich auf einen seiner wichtigsten Spieler verzichten: Sechser Sebastian Wilms, der vor Kurzem geheiratet hat, ist nun auf Hochzeitsreise. Ob deswegen Maurice Pluntke, vor einer Woche beim 2:0 gegen den Bonner SC ­Beecks überragender Abwehrchef, deswegen mal wieder eine Position vorrückt oder ein anderer (zum Beispiel Yannik Leersmacher) den Wilms-Part vor der Abwehr einnimmt, hat Zeh noch nicht entschieden: „Ich denke über beide Varianten nach.“ Nicht nachdenken muss er beim Torwart: Aus privaten Gründen fällt Stefan Zabel weiterhin aus, das Tor wird so weiterhin Eric Wille hüten – und das hatte der auch noch gegen Bonn vorzüglich getan.

Davon konnte sich auch Dirk Hager überzeugen – Hennefs Sportlicher Leiter war vor Ort. „Beeck ist für mich die beste Mannschaft der Liga. Man merkt die Erfahrung, die das Team hat. Da stimmen die Abläufe, sitzt jeder Laufweg. Dazu herrscht Kontinuität, ist eine klare Struktur vorhanden, gibt es ein ruhiges Umfeld, wird seriös gearbeitet, werden keine Luftschlösser gebaut“, sagt Hennefs langjähriger Sportlicher Leiter, der sich seit jeder sehr gut mit seinem Beecker Amtskollegen Friedel Henßen versteht.

Was aber bei Weitem nicht das Einzige ist, das diese beiden Vereine verbindet. Auch von der Struktur her sind sie sich eben sehr ähnlich. Beide sind 100-prozentige Amateurklubs, bei denen unter der Woche folglich nur abends trainiert werden kann. Bei beiden wird Kontinuität großgeschrieben – Coach Glatzel ist in Hennef nun auch schon fünf Jahre im Amt. Dazu herrscht in den Vereinen Ruhe, können die Verantwortlichen recht geräuschlos arbeiten. Beide Klubs haben auch schon Regionalliga gespielt, müssten bei einem Aufstieg also nicht sonderlich viel in die Infrastruktur investieren – das dafür nötige Stadion ist jeweils vorhanden.