FC Wegberg-Beeck: Erstes Heimspiel für Zeh - unter Flutlicht

Der FC Wegberg-Beeck spielt am Freitag unter Flutlicht. – Foto: Michael Schnieders

Mark Zeh, neuer und doch alter Trainer des FC Wegberg-Beeck, denkt sehr gerne an die Freitagabendspiele im Waldstadion während seiner ersten Amtszeit von März 2021 bis Februar 2024 zurück. „Die Freitagabendspiele in Beeck hatten immer ein besonderes Flair und eine ganz spezielle Atmosphäre. An diese Spiele habe ich wirklich sehr viele sehr gute Erinnerungen“, sagt Zeh.

Passend zu seinem Heimspiel-Einstand findet nun auch das erste Heimspiel der Rückrunde an einem Freitagabend statt. Gegner ist Teutonia Weiden, der erste Verein in dieser Saison, der Beecks Wunsch nach einer Vorverlegung auf Freitagabend entsprochen hat.

„Umso mehr freuen wir uns alle auf dieses Spiel. Da wollen wir es weit besser machen als am Sonntag beim 1:3 in Porz zum Rückrundenauftakt. Wir haben dieses Spiel komplett aufgearbeitet. Gegen Weiden wollen wir nun eine Reaktion zeigen. Wir wollen nicht abwarten, sondern mit viel Aggressivität und einem entsprechenden Anlaufverhalten spielen“, sagt Zeh.

Kai Bösing fällt wohl für Rest der Saison aus

Er wird aber nicht nur für dieses Spiel auf Kai Bösing verzichten müssen. Der vielseitige Mittelfeldspieler hat sich in Porz eine schwere Knieverletzung zugezogen. „Die Saison dürfte für ihn leider schon gelaufen sein“, bedauert Zeh. Dafür stößt Merlin Schlosser wieder zum Kader, der in Porz gelbgesperrt fehlte. Einen Schritt weiter in ihrer Rehabilitation sind auch Yannik Leersmacher, Hendrik Höfels und Elias Khadraoui. Sie standen in Porz zwar im Kader, kamen aber noch nicht zum Einsatz.

Wie Beeck verlor auch Weiden den Rückrundenauftakt. Die Niederlage gegen den noch ungeschlagenen Tabellenführer SV Bergisch Gladbach (0:4) war für den Verein aus Würselen jedoch wahrscheinlich einkalkuliert – anders als die Niederlage der Beecker in Porz.

Die Situation bei der seit September sieglosen Teutonia stellt sich auf jeden Fall sehr bedrohlich dar. Rang 13, der erste Nichtabstiegsplatz, ist zwar nur einen Platz entfernt, allerdings sind es zu diesem bereits acht Zähler. Das Schlusstrio Weiden/Sportfreunde Düren/Pesch ist zumindest zurzeit schon recht weit abgeschlagen.

Dennoch erwartet Zeh ein schweres Spiel: „Weiden strotzt zwar zurzeit nicht vor Selbstvertrauen, aber nur, wenn wir wirklich zu 100 Prozent da sind und eine gute Leistung zeigen, werden wir Teutonia schlagen.“ Das Hinspiel hatte Beeck mühelos mit 3:0 gewonnen.

Zudem freut sich Zeh auf das Wiedersehen mit seinem früheren Zögling Mike Kühnel. Dieser ist nicht nur Spieler bei der Teutonia, sondern war dort auch schon Sportlicher Leiter und Vorstandsmitglied: „Ich schätze Mike sehr. Er ist Weidens Kapitän und Kopf, er lenkt das Spiel. Und seine Standards sind sehr gut. Darauf müssen wir uns einstellen.“

Ob er sich denn vorstellen könne, auch über das Saisonende hinaus Trainer in Beeck zu bleiben? „Damit befasse ich mich zurzeit überhaupt nicht, möchte mich einfach auf die jetzige Situation konzentrieren“, antwortet Zeh, der als Selbstständiger in der Personalbranche arbeitet und nach seinem Aus in Beeck keinen anderen Verein mehr trainiert hatte. „Angebote gab es zwar viele, doch keines hat mich gereizt. Stattdessen habe ich mich auf den Beruf konzentriert.“

Job auch Tellers zuliebe übernommen

Kein Geheimnis macht der 42-Jährige auch daraus, dass er Beecks Noch-Boss Werner Tellers zuliebe das Traineramt erneut übernommen hat. „Zu ihm war der Kontakt nie abgerissen, und er hat mich für diese Sache nun auch wieder begeistern können.“

Zeh dürfte in jedem Fall ein ernsthafter Kandidat für den Trainerposten auch in der nächsten Saison sein. Der designierte neue Vorsitzende Tim Banerjee macht losgelöst davon keinen Hehl daraus, dass die Trainerfrage möglichst schnell geklärt werden sollte. „Ich weiß natürlich, dass das eher unrealistisch ist, aber ich würde mir wünschen, dass der Trainer für die Saison 2026/2027 schon in der kommenden Woche feststünde.“

In dieser und weiteren Fragen wolle er in den nächsten Wochen sehr eng mit Tellers zusammenarbeiten. „Das gilt auch für alles Weitere.“