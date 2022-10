NAch dem Sieg gegen Freialdenhoven hat der FCW egberg-Beeck die Spitze wieder verloren. – Foto: Christian Deckers

FC Wegberg-Beeck: „Ein Spitzenteam muss so ein Spiel gewinnen“ Beeck verliert bei Aufsteiger Königsdorf 0:1 – die zweite Auswärtsniederlage in Folge. Nach ausgeglichener erster Hälfte verpasst der FC in seiner besten Phase danach die Führung. Nach dem Tor hat der FC keine Ausgleichschance mehr.

Das Bäumchen-wechsel-dich-Spiel an der Tabellenspitze der höchsten Verbandsklasse setzt sich munter fort: Nach dem 0:1 bei Aufsteiger TuS Blau-Weiß Königsdorf muss der FC Wegberg-Beeck die nach der beeindruckenden Vorstellung der Vorwoche beim 2:0 im Topspiel gegen Borussia Freialdenhoven gerade erst zurückeroberte Tabellenführung auch schon wieder an die Borussia zurückgeben.

Denn Freialdenhoven gewann das Verfolgerduell gegen Eintracht Hohkeppel 2:1. Und da Beecks wohl größte Aufstiegskonkurrenten Bonner SC (8:1 in Friesdorf) und FC Hennef (2:0 in Glesch) ihre Pflichtaufgaben erfüllten, ist die Spitze nun ganz eng zusammengerückt. Beeck kassierte dagegen die zweite Auswärtsniederlage in Folge – und die insgesamt dritte Niederlage der Saison. „Wir sind einfach noch keine echte Spitzenmannschaft. Denn eine solche muss so ein Spiel einfach gewinnen. Spitzenteams zeichnet aus, dass auch mal eine mittelmäßige Leistung gegen einen nicht schlechten Gegner zum Sieg reicht. Dafür sind wir einfach noch nicht abgezockt genug“, resümierte Beecks Coach Mark Zeh. Der musste seine Anfangself auf zwei Positionen ändern. Für den aus privaten Gründen fehlenden Stefan Zabel rückte wieder Eric Wille zwischen die Pfosten, und für den verletzten Kapitän Maurice Passage kam Yannik Leersmacher nach seiner verletzungsbedingten Auszeit zurück ins Team, rückte in die Dreierkette – Denis Schütte nahm dafür rechts den Passage-Part ein. Es entwickelte sich auf dem Königsdorfer Kunstrasen eine ausgeglichene erste Halbzeit – mit einer ganz großen Chance für Beeck: Nach Flanke Norman Posts köpfte Dimitrios Touratzidis den Ball an den Pfosten (16.). Umgekehrt scheiterte Königsdorfs Torjäger Florian Welter bei einer ebenfalls großen Chance an Wille, der per Fußabwehr rettete (32.). Kurz vor der Pause knickte Angreifer Marc Kleefisch um, musste gegen Folajoni Orolade ausgetauscht werden. „Die 25 Minuten nach der Pause waren dann unsere besten. Da hatten wir uns den Gegner zurechtgelegt, hätten die Führung erzielen müssen“, analysierte Zeh. Orolade hatte aus kurzer Distanz dazu die erste Chance (48.), weitere Möglichkeiten hatte danach gleich dreimal Shpend Hasani auf Kopf und Fuß.