FC Wegberg-Beeck duldet keine Hallenformate mehr

Umgekehrt gelte das natürlich auch für alle Neuzugänge. „Auch mit denen sprechen wir das Thema direkt an. Wenn einer deswegen nicht mehr zu uns kommen möchte, dann ist das so. Dann kommt er eben nicht nach Beeck, auch wenn er uns sportlich ansonsten weiterhelfen würde“, bekräftigt Schmalenberg. Natürlich könne er gerade junge Menschen, die noch nicht viel Geld verdienten, verstehen, wenn sie neben dem Vereinsfußball auch an den lukrativen Hallenformaten teilnehmen möchten. „Nur können sie das eben nicht mehr bei uns tun. Unsere Spieler sollen sich voll und ganz auf den FC Wegberg-Beeck konzentrieren.“

Während Baller League (die spielt nun auch weit weg in Berlin) und Icon League ihre Spieltage auf den in der Regel spiel- und trainingsfreien Montag gelegt haben, hat die erstmals ausgetragene Kings League mit Doppel-Spieltagen an den Wochenenden nun den direkten Angriff auf den höherklassigen Amateurfußball gewagt – etliche Mittelrheinliga-Kicker haben da mitgespielt. Von Beeck waren Kapitän Yannik Leersmacher und Timo Braun an den Wochenenden dabei, an denen der FC schon am Freitag seine Ligaspiele ausgetragen hatte.

„Diese Hallenformate sind im Grunde der Tod des höherklassigen Amateurfußballs. Wenn eine dieser Ligen verschwindet, kommt aber schon die nächste. Wir werden diese Entwicklung nicht aufhalten können. Für einen Fußball-Romantiker wie mich ist das aber nur schwer zu akzeptieren“, merkt dazu Beecks Boss Werner Tellers an.

Fokus auf Spiel in Schafhausen

Aktuell liegt Beecks Fokus nun aber auf dem nächsten Spiel – und das ist auch für den FC ein besonderes. Denn am Samstag (Anstoß 16 Uhr) treten die Kleeblätter im Derby bei Union Schafhausen an. Für den designierten Absteiger (vier Spieltage vor Schluss hat die Union sieben Punkte Rückstand aufs rettende Ufer) ist die Partie aus einem speziellen Grund noch ein wenig wichtiger als ohnehin schon: Nach dem Spiel wird das soeben fertiggestellte und 150 Quadratmeter große Vereinsheim am Platz in einem feierlichen Akt offiziell seiner Bestimmung übergeben – dafür wird dann unter anderem auch Heinsbergs Bürgermeister Kai Louis vor Ort sein.

Jochen Küppers, seit 2014 Unions Trainer und Sportlicher Leiter in Personalunion, hatte gemeinsam mit dem zweiten Vorsitzenden Elmar Dohmen den Anstoß zu diesem Projekt gegeben – die beiden waren in der Bauzeit auch die Koordinatoren. Spatenstich war Mitte Januar. „Seitdem hat die Taskforce Vereinsheim, die aus 13 Leuten aus allen Gewerken besteht, 18 Wochen lang wirklich richtig Vollgas gegeben. Wir haben alles in Eigenleistung errichtet. Und das Material ist komplett sponsorenfinanziert“, berichtet der gebürtige Golkrather stolz. Eine weitere epochale Verbesserung der Infrastruktur wird bei der Union aller Voraussicht nach ebenfalls noch in diesem Jahr realisiert. „Wenn alles gut geht, sollte im November unser Kunstrasenplatz fertig sein“, erläutert Küppers. Dafür wird der Verein 150.000 Euro als Eigenleistung beisteuern müssen.

Eine Resthoffnung auf den Klassenerhalt habe er natürlich, versichert Küppers. „Wir haben richtig Bock auf dieses Spiel. Enthusiasmus und Bereitschaft stimmen bei uns nach wie vor“, betont Küppers, der mit rund 800 Zuschauern rechnet. Der „Golkrather Jung“ wird nach insgesamt 25 Trainerjahren am Saisonende als Coach aufhören, macht als Sportlicher Leiter bei der Union aber weiter. Neuer Trainer wird Jörg Halfenberg, in Erkelenz bestens bekannt als Konrektor der Realschule Erkelenz.

„Bock“ auf diese Partie hat auch Schmalenberg. „Wir freuen uns alle auf die besondere Atmosphäre im Kuhlert. Das dürfte ein interessantes Spiel werden.“ Kai Bösing (Muskelfaserriss) und Vizekapitän Nils Hühne (Fünfte Gelbe Karte) fallen aus, mehr oder weniger große Fragezeichenstehen zudem hinter den Einsätzen von Luca Bini (Sehnenentzündung) und Timo Braun (Fußprellung). Das Hinspiel in ­Beeck hatte der FC nach einer zähen ersten Halbzeit 2:0 gewonnen – dank eines Geniestreichs von Braun zum 1:0 und eines folgenden verwandelten Foulelfmeters von Marc Kleefisch.