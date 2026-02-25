FC Wegberg-Beeck: Dr. Tim Banerjee soll neuer Vorsitzender werden Erkelenzer Jurist stellt sich im April zur Wahl – Beeck hält Kurs auf die Mittelrheinliga. von red / PM · Heute, 16:04 Uhr · 0 Leser

Dr. Tim Banerjee (Mitte) mit Werner Tellers (re.) und Simon Pumptow (Zweiter Geschäftsführer) – Foto: FC Wegberg-Beeck

Aufatmen im Waldstadion! Nach Wochen der Ungewissheit und dem angekündigten Rückzug von Macher Werner Tellers gibt es beim FC Wegberg-Beeck nun einen konkreten Plan für die Nachfolge an der Vereinsspitze. Wie der Klub im Rahmen eines Sponsorenfrühstücks bekannt gab, soll Dr. Tim Banerjee das Erbe des scheidenden Bosses antreten und den Verein als 1. Vorsitzender in die Zukunft führen.

Lange Zeit hingen die Kleeblätter in der Luft. Nachdem Werner Tellers seinen Rückzug aus dem operativen Geschäft zum 30. Juni 2026 verkündet hatte und der Posten des Vorsitzenden seit dem Rücktritt von Marcus Johnen im September verwaist war, herrschte im Beecker Umfeld verständliche Sorge um den Fortbestand des Klubs. Doch nun scheint es tatsächlich Licht am Ende des Tunnels zu geben. Ein bekanntes Gesicht für die Nachfolge Mit Dr. Tim Banerjee präsentiert der FC keinen Unbekannten. Der in Erkelenz wohnhafte Jurist, der eine Kanzlei in Mönchengladbach führt, ist dem Verein bereits seit 2017 als Sponsor eng verbunden.

„Der FC Wegberg-Beeck ist ein funktionierender Verein mit einer Vielzahl von Mannschaften und einer außergewöhnlichen Sportanlage. Sollten mich die Mitglieder zum 1. Vorsitzenden wählen, dann freue ich mich, den Verein in eine positive Zukunft zu führen. Die 1. Mannschaft wird dann auch in der kommenden Saison in der Mittelrheinliga spielen“, wird Banerjee in der offiziellen Mitteilung zitiert. Tellers zeigt sich überzeugt Für Werner Tellers, der den Verein über Jahre hinweg geprägt hat, ist die Nominierung Banerjees ein Glücksgriff. Tellers, der künftig zwar als Sponsor erhalten bleibt, sich aber aus zeitintensiven Themen zurückziehen will, sieht im 40-jährigen Juristen die ideale Besetzung „Ich bin überzeugt davon, dass Tim der Richtige für den Posten ist. Er ist unserem Verein und dem Lokalsport an sich verbunden und er hat den nötigen geschäftlichen Background. Ich hoffe, die Mitglieder sehen das genauso“, erklärt Tellers, der nun auf eine zügige Übergabe hofft.