FC Wegberg-Beeck: Der dritte Trainer bringt den Aufschwung

Zeh brachte den Erfolg zurück – Foto: Michael Schnieders

Mittelrheinliga: Als ein eindeutiger Titelfavorit war der FC Wegberg-Beeck in die Saison gestartet – der fünfte Aufstieg in die Regionalliga war auch das selbsterklärte Ziel. Es sollte dann aber ganz anders kommen. Weder Trainer Mike Schmalenberg noch sein Nachfolger Albert Deuker brachten das Team so richtig auf Kurs.

Ganz oben um den Aufstieg mitspielen: Das war das eindeutige Ziel. Dafür standen gerade auch einige hochkarätige Zugänge – allen voran der vermeintliche „Königstransfer“ Marc Brasnic, der vom Bonner SC kam. Aber auch Niklas Koppitz kam mit der Empfehlung von 24 Scorerpunkten aus der Mittelrheinliga-Vorsaison vom TuS Königsdorf.

Im Winter erklärte zudem Macher Werner Tellers seinen Rückzug aus dem operativen Geschäft zum Saisonende – und löste damit ein Beben aus. Weil sich zunächst niemand fand, der ihn und seinen weiteren Vorstandskollegen beerben wollte, drohte gar die Vereinsauflösung nach der Saison. In dieser sehr kritischen Situation erklärte sich Tim Banerjee, bereits seit 2017 ein Sponsor des FC, nach der ergebnislos gebliebenen Mitgliederversammlung Anfang Februar bereit, den Vorsitz zu übernehmen – und Justin Schöngen die Geschäftsführung. In der folgenden außerordentlichen Mitgliederversammlung Ende März wurde das Duo gewählt. Und sportlich ging es unter dem dritten Trainer Mark Zeh in der Rückrunde deutlich aufwärts.

Bereits die Vorbereitung lief dann durchwachsen. Im ersten Punktspiel gegen Abstiegskandidat SpVg Porz setzten sich die Probleme nahtlos fort. Obwohl die Kleeblätter nach acht Minuten schon 2:0 führten, riss kurz danach aus unerklärlichen Gründen komplett der Faden. Plötzlich führte der Gast 3:2. Mit einem fulminanten Schlussspurt erzwang Beeck zunächst das 3:3, ehe Brasnic mit einem Handelfmeter den 4:3-Siegtreffer verpasste. „Dieses Spiel war irgendwie symptomatisch für die Hinrunde“, sagt rückblickend Beecks scheidender Sportlicher Leiter Friedel Henßen.

Gerade auch mit diesen Verpflichtungen zeigte Tellers, dass er es noch einmal wissen wollte und quasi „all in“ ging. „Sollten wir nicht aufsteigen, trage ich mich mit dem Gedanken, ab nächsten Sommer deutlich kürzerzutreten“, sagte er vor der Saison.

Als Beeck die beiden nächsten Heimspiele verlor und nach fünf Spieltagen schon sechs Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze hatte, musste Schmalenberg Ende September gehen.

Die Zeit unter Albert Deuker

Tellers und Henßen verpflichteten daraufhin Albert Deuker, der zuvor viele Jahre mit beträchtlichem Erfolg in Königsdorf gearbeitet hatte. Zu Beeck brachte er als Co-Trainer den im Erkelenzer Land bestens bekannten André Lehnen mit.

Dem Duo gelang es, die Mannschaft zu stabilisieren – die Zahl der Gegentore nahm deutlich ab. Die anfängliche allgemeine Begeisterung für Deuker verflog aber auch innerhalb der Mannschaft zusehends – aus vier Gründen. Erstens ließ Deuker defensiv spielen, zwang das Team in ein starres Korsett. Zweitens übertrieb er es mit seinen – sachlich sicherlich sehr fundierten – Videoanalysen. Drittens waren nicht alle mit seiner Mannschaftsführung einverstanden. Und viertens soll er die Konditionsarbeit vernachlässigt haben. Die so hinterlassenen Defizite beklagte sein Nachfolger erst versteckt, danach zunehmend unverblümt: „Nach 70 Minuten gehen uns die Körner aus. Bis zum Saisonende wird es schwer, das alles aufzuholen“, betonte Mark Zeh.

Zum Knackpunkt wurde dann das vorletzte Hinrundenspiel bei Tabellenführer SV Bergisch Gladbach. In gewisser Weise ist es tragisch, dass Beeck nach einer viel zu verhaltenen ersten Halbzeit den Sieg nach dem Seitenwechsel verdient gehabt hätte. Doch stattdessen geriet der FC durch einen unnötig verursachten Foulelfmeter 1:2 in Rückstand – und verlor. Damit war Beeck raus aus dem Aufstiegskampf.

Insider wussten sofort, was das bedeutet: Tellers würde sich am Saisonende zu einem erheblichen Teil zurückziehen. Genauso kam es dann: Kurz nach dem Jahreswechsel gab Beecks Macher seinen Rückzug offiziell bekannt – auch wenn Deuker in den Folgewochen noch munter von einem möglichen Regionalligaaufstieg in der Saison danach sprach.

In der Wintervorbereitung eskalierte die Lage in Beeck – gerade auch, was die Person Friedel Henßen anging. Mit ihm hatte das Trainerduo mehr oder weniger den offenen Machtkampf gesucht – und zog den Kürzeren. Anfang der folgenden Woche war für Deuker und Lehnen Schluss – offiziell wegen „Unstimmigkeiten über die sportliche Ausrichtung“.

Die Zeit unter Mark Zeh

Tellers griff kurz vor dem anstehenden Rückrundenauftakt zur letzten Patrone – und die war für ihn Mark Zeh, der das Team bereits von März 2021 bis Februar 2024 betreut hatte. Er brachte die Spielfreude zurück.

Insbesondere die Heimspiele machten wieder Spaß, Beeck wurde im Waldstadion wieder eine Macht. Was für ein Potenzial in der Mannschaft eigentlich steckte, bewies der FC gerade gegen die vier Vereine, die sich für die Regionalliga beworben hatten: Gegen den VfL Vichttal (3:1), SV Hohkeppel (3:1) und beim Siegburger SV (1:0) gab es lauter Siege, und Bergisch Gladbach verdarb Beeck mit dem 0:0 am vorletzten Spieltag die vorzeitige Aufstiegsparty.

So endete die Saison mit 51 Punkten, Platz sechs und einem Rückrundenpunkteschnitt von exakt 2,0 noch versöhnlich – und dass, obwohl gleich drei Topspieler aus Krankheits- oder Verletzungsgründen langfristig ausfielen. So machte Kapitän Yannik Leersmacher nur 17 der 30 Punktspiele mit, Brasnic nur 15 – und der als verletzungsanfällig geltende Kai Bösing nur elf. Verlass war dafür auf den Gewinner der Saison: Marc Kleefisch verabschiedete sich mit 24 Toren und der Torjägerkrone aus Beeck.