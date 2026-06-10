FC Wegberg-Beeck bedient sich am Niederrhein Miguel Bügler wechselt vom VfL Jüchen-Garzweiler zum FC Wegberg-Beeck und kehrt damit zu dem Verein zurück, für den er bereits in der Jugend gespielt hat. von red · Heute, 16:25 Uhr · 0 Leser

Das ist Miguel Bügler. – Foto: Beeck

Der FC Wegberg-Beeck hat den nächsten Zugang für die kommende Saison vorgestellt. Miguel Bügler wechselt vom VfL Jüchen-Garzweiler nach Beeck. Für den Spieler ist es zugleich eine Rückkehr, denn von der U17 bis zur U19 trug er bereits das Trikot mit dem Kleeblatt.

In der abgelaufenen Saison kam Bügler für Jüchen-Garzweiler in Meisterschaft und Pokal auf 22 Einsätze. Der VfL spielte eine bemerkenswerte Runde in der Oberliga Niederrhein, hielt als Aufsteiger die Klasse und landete am Ende im Tabellenmittelfeld. Vor seiner Zeit in Jüchen war Bügler unter anderem für SC Union Nettetal und 1. FC Viersen aktiv. Beeck bekommt damit einen Spieler, der verschiedene Stationen am Niederrhein und am Mittelrhein mitbringt und den Verein bereits aus dem eigenen Nachwuchs kennt. Genau solche Personalien können in einer Kaderplanung wertvoll sein, weil neben der sportlichen Qualität auch die Verbindung zum Klub vorhanden ist.

Beeck will in der Mittelrheinliga neu angreifen Für den FC Wegberg-Beeck beginnt im Sommer ein spannendes Kapitel. Der Klub war in den vergangenen Jahren häufig eine Fahrstuhlmannschaft zwischen Regionalliga West und Mittelrheinliga. Entsprechend interessant wird zu beobachten sein, wohin die Reise in der neuen Saison führt. Beeck gehört traditionell zu den Vereinen, die in dem Pendant zur Oberliga Niederrhein mit Ambitionen antreten können, gleichzeitig gibt es rund um das Waldstadion einen gewaltigen Neustart. Bügler passt in dieses Bild als Spieler mit Entwicklung, Erfahrung und Beecker Vergangenheit. Seine Stationen bei Union Nettetal, Viersen und Jüchen-Garzweiler zeigen, dass er den ambitionierten Amateurfußball in der Region kennt. Nun kehrt er an eine alte Wirkungsstätte zurück und soll dabei helfen, dass Wegberg-Beeck in der kommenden Mittelrheinliga-Saison wieder eine gute Rolle spielen kann.