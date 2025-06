FC Wanna-Lüdingworth stellt neuen Trainer vor

Kai Steffens und Stefan Schult verabschieden sich mit dem Aufstieg vom FC. Die Trainersuche haben die Verantwortlichen nun abgeschlossen und mit Frank Zietelmann einen neuen Coach präsentiert. Der Vorsitzende und Fußballabteilungsleiter Ole Speetz stellte den 56-Jährigen am Sonntag vor. Die Kreisliga kennt der neue Trainer bereits bestens: Bis vor wenigen Wochen coachte er den TSV Wehden. Die Wege vom TSV Wehden und Zietelmann werden sich also in der kommenden Saison wieder kreuzen. Die Wehdener schafften am letzten Spieltag den Klassenerhalt und der FC kehrt nach zwei Jahren wieder zurück in die Liga.



Im Winter 2018 stieg Frank Zietelmann bei der SG Blau Weiss Stubben ein und trainierte gemeinsam mit Michael Liedtke das Team in der 1. Kreisklasse. Dort führte er die Stubbener auch durch die schwierige Coronazeit. Zuvor hatte er bei TuSpo Surheide bereits einige Jugendteams trainiert und war für die erste Herren in der Landesliga verantwortlich.