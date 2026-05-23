FC Wangen zündet 8:1-Torfeuerwerk, Türkspor Neu-Ulm siegt 5:2

– Foto: Alexander Sättele

Die Landesliga, Staffel 4, bot beim heutigen Abschluss des 32. Spieltags ein Wechselbad der Gefühle auf den Fußballplätzen der Region. Zwischen purem Offensivrausch, nervenaufreibenden Aufholjagden und bitteren Platzverweisen spiegelte sich die ganze Dramatik wider.

Der FV Biberach schien das Derby lange im Griff zu haben, weil Deniz Baris Mrden mit seinen Treffern in der 11. und 30. Minute eine scheinbar komfortable Führung herausgeschossen hatte. Doch der Tabellenletzte aus Bad Schussenried gab sich nicht geschlagen, kam durch Tizian Linder in der 62. Minute auf 1:2 heran und erzwang in der Nachspielzeit durch Lukas Kraft noch das 2:2. Für Biberach ist dieses Remis trotz des Punktgewinns ein weiterer Rückschlag, weil die Mannschaft nun seit neun Spielen auf einen Sieg wartet und mit 25 Punkten auf Rang 16 bleibt. Bad Schussenried steht nach diesem späten Ausgleich bei 11 Punkten auf Platz 17 und konnte 2026 noch keinen Dreier verbuchen.

Das Aufeinandertreffen hielt, was es im Vorfeld versprach, und bot den Zuschauern Dramatik bis in die Schlussphase. Die SSG Ulm 99 erwischte den besseren Start in diese wichtige Partie und ging in der 25. Spielminute durch einen Treffer von Philipp Strobel mit 1:0 in Führung. Mit diesem knappen Vorsprung ging es auch in die entscheidende Phase der Begegnung, in der sich die Ereignisse schließlich überschlugen.

Es lief bereits die 81. Minute, als Johannes Streiter für die Ulmer zur Stelle war und das vermeintlich vorentscheidende 2:0 erzielte. Doch der SV Mietingen steckte keineswegs auf und bewies enorme Moral. Nur fünf Minuten später, in der 86. Minute, verkürzte Marius Meneghini auf 2:1 und hauchte den Gästen noch einmal neues Leben ein. Am Ende brachten die Ulmer den knappen Vorsprung über die Zeit und feierten einen emotionalen Heimsieg.

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Vor 83 Zuschauern erlebte der Meister Türkspor Neu-Ulm ein Wechselspiel der Emotionen gegen den SV Kressbronn. Die Gäste schockten den Favoriten früh, als Liam Gierer bereits in der 3. Spielminute das 0:1 markierte. Es dauerte bis weit in die zweite Halbzeit, ehe der Spitzenreiter die passende Antwort fand: Mustafa Onur Cumur glich in der 55. Minute zum 1:1 aus, und Ümüt Sönmez drehte die Partie in der 63. Minute mit dem 2:1 zugunsten der Heimelf. Doch Kressbronn bewies Moral und kam durch Marko Föger in der 67. Minute zum umjubelten 2:2-Ausgleich. In der Schlussphase setzte sich dann aber die Qualität des Primus durch. Awet Kidane besorgte in der 74. Minute die erneute Führung zum 3:2, bevor Telat Arayan in der 82. Minute auf 4:2 erhöhte. Den Schlusspunkt zum 5:2-Sieg setzte Deniz Erten in der 88. Minute. ---

103 Zuschauer verfolgten das Duell zwischen dem TSV Heimenkirch und dem TSV 1889 Buch, in dem die Hausherren leidenschaftlich kämpften. Die Erleichterung war groß, als Jens Berger in der 16. Spielminute die frühe 1:0-Führung für Heimenkirch erzielte. Buch versuchte in der Folge zu antworten, lief jedoch in der zweiten Halbzeit in den entscheidenden Gegenschlag. In der 58. Minute war es Tobias Rasch, der mit seinem Treffer zum 2:0 für den Endstand sorgte und seiner Mannschaft drei Punkte sicherte. ---

Schiedsrichter Stefan Henle aus Wuchzenhofen leitete die torreiche Begegnung zwischen dem TSV Riedlingen und dem Aufsteiger TSV Neu-Ulm vor 123 Zuschauern. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase erlöste Dennis Altergot die Riedlinger in der 39. Minute mit dem Tor zur 1:0-Führung. Im zweiten Durchgang schien die Partie nach dem 2:0 durch Adel Mehidi in der 57. Minute bereits vorentschieden, doch nur eine Minute später markierte Daniel Dewein in der 58. Minute den schnellen Anschlusstreffer zum 2:1 für Neu-Ulm. Die Hoffnung der Gäste hielt bis in die Schlussphase, ehe Riedlingen den Sack endgültig zumachte: Felix Schmid erhöhte in der 82. Minute auf 3:1, und Lukas Renz besiegelte in der 88. Minute den 4:1-Endstand. ---

Ein wahres Offensivfeuerwerk bekamen die 112 Zuschauer im Allgäu geboten, wo der FC Wangen die Gäste des FC Srbija Ulm regelrecht überrollte. Das Schützenfest begann in der 7. Spielminute mit dem 1:0 durch Tim Bucher. Nur sechs Minuten später, in der 13. Minute, erhöhte Elias Willhalm bereits auf 2:0. Die entfesselten Gastgeber legten umgehend nach: Tim Bucher schraubte das Ergebnis mit zwei weiteren Treffern in der 17. Minute zum 3:0 und in der 45. Minute zum 4:0 noch vor dem Pausenpfiff in die Höhe. Nach dem Seitenwechsel trug sich Justin Schumacher in der 54. Minute zum 5:0 in die Torschützenliste ein. Den Ehrentreffer für die Ulmer erzielte Denis Divković in der 59. Minute zum 5:1. Die Torlaune der Wangener brach dadurch jedoch nicht ab: Yannick Huber traf in der 65. Minute zum 6:1, ehe erneut Justin Schumacher in der 69. Minute auf 7:1 erhöhte. Den Schlusspunkt unter diese einseitige Partie setzte Nils Oelmayer in der 75. Minute mit dem Treffer zum 8:1-Endstand. ---

Eine intensive und von Kampf geprägte Partie sahen die 300 Zuschauer zwischen dem Aufsteiger SC Staig und dem FC Blaubeuren. Kurz vor der Pause gerieten die Staiger unglücklich in Rückstand, als Moritz Frank in der 44. Minute ein Eigentor zum 0:1 unterlief. Direkt nach dem Wiederanpfiff nutzten die Gäste die Verunsicherung der Hausherren, und Franjo Crnov erhöhte in der 49. Minute auf 0:2. Die Hoffnungen der Staiger auf eine Aufholjagd erlitten in der 66. Minute einen herben Dämpfer, als Simon Strobel mit der Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. In Unterzahl gelang den Gastgebern keine Wende mehr. ---