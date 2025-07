FC Wangen trumpft beim BMW Unterberger Allgäu Cup auf

Klare Verhältnisse in der Vorrunde

Schon am gestrigen Samstag zeichnete sich in beiden Gruppen ein klares Bild ab. In der Gruppe A setzte sich der SV Vogt durch. Einem 1:0-Auftaktsieg gegen den SV Weingarten folgte ein überzeugendes 4:0 gegen die zweite Mannschaft des FC Wangen. Der SV Weingarten sicherte sich mit einem 4:2-Erfolg über Wangen II den zweiten Platz, während das Gastgeber-Reserveteam ohne Punktgewinn blieb.

In der Gruppe B ließ der FC Wangen ebenfalls keine Zweifel an seiner Favoritenrolle aufkommen. Mit einem deutlichen 5:0 gegen den SV Kressbronn und einem 2:0-Erfolg über den SV Oberzell zog die Landesliga-Mannschaft als Gruppensieger ins Finale ein. Oberzell belegte mit einem knappen 1:0 gegen Kressbronn Rang zwei. Letzterer blieb wie Wangen II sieglos.

Spannende Duelle am Finaltag

Am heutigen Sonntag wurden die Platzierungsspiele über die volle Distanz von 90 Minuten ausgetragen. im Spiel um Platz drei zwischen dem SV Weingarten und dem SV Oberzell entwickelte sich ein offenes Duell, das erst im Elfmeterschießen entschieden wurde. Oberzell hatte mit 7:6 das bessere Ende für sich und durfte den Bronzerang bejubeln.

Finale mit Entscheidung vom Punkt

Das Endspiel entwickelte sich zum erwartet engen Schlagabtausch zwischen dem FC Wangen und dem SV Vogt. Yannick Huber brachte die Gastgeber in Führung, ehe Manfred Kraus für den SV Vogt zum 1:1 ausglich. In einem kampfbetonten zweiten Durchgang fielen keine weiteren Treffer – das Elfmeterschießen musste die Entscheidung bringen. Dort zeigte der FC Wangen keine Nerven und gewann.

Mit dem 4:2 nach Elfmeterschießen holte sich der FC Wangen den Turniersieg und damit den BMW Unterberger Allgäu Cup 2025. Für die Mannschaft war es nicht nur ein gelungener Auftritt vor heimischem Publikum, sondern auch ein starker Fingerzeig in Richtung der anstehenden Landesliga-Saison.

Turnier mit sportlichem und regionalem Glanz

Der BMW Unterberger Allgäu Cup bewies erneut seine Bedeutung als hochklassiges Vorbereitungsturnier in der Region. Mit sechs Mannschaften aus Landes- und Bezirksligen bot das Event eine gute Mischung mit regionalem Derbycharakter. Kurze Spielzeiten am Samstag sorgten für Tempo, die längeren Begegnungen am Sonntag für Tiefe und Spannung. Für den FC Wangen endete das Wochenende mit dem Titelgewinn – für alle Teilnehmer war es eine wertvolle Standortbestimmung mit reichlich Wettkampfcharakter.