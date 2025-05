FC Wangen setzt Ausrufezeichen – TSV Buch schlägt den Spitzenreiter

---



Aufstiegsrunde







Die SSG Ulm 99 erwartet mit dem FV Rot-Weiß Weiler ein Team, das sich mit dem 4:0-Sieg über Srbija Ulm deutlich zurückgemeldet hat. Ulm hat aktuell ein Spiel weniger und kann mit einem Sieg die Tabellenführung übernehmen, falls Friedrichshafen patzt. Weiler steht aktuell mit 18 Punkten auf dem vierten Platz und hat nur vier Punkte Rückstand auf die SSG.

Der TSV Heimenkirch und der FC Blaubeuren trennten sich mit einem 1:1. Oliver Wlodarski brachte die Gäste früh in Führung (15.), ehe Christian Wucher per Foulelfmeter den Ausgleich erzielte (57.). Blaubeuren verteidigt mit dem Punkt Platz drei, während Heimenkirch weiter auf dem siebten Rang bleibt.

Der FC Wangen feierte gegen den Tabellennachbarn SV Reinstetten vor 169 Zuschauern einen klaren 4:1-Heimsieg. Karl Hampp brachte die Gäste früh in Führung (11.), doch Finn Bolkart (39.), Max Biewer (62.), Yannick Huber (79.) und Jonas Brüderlin (90.+3) drehten die Partie zugunsten der Gastgeber. Mit dem Erfolg verbessert sich Wangen auf Rang vier, während Reinstetten mit der sechsten Saisonniederlage auf Platz sechs zurückfällt.

Morgen, 15:00 Uhr FC Srbija Ulm - VfB Friedrichshafen



Der Tabellenführer VfB Friedrichshafen trifft auf das Schlusslicht FC Srbija Ulm. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung. Friedrichshafen will mit einem souveränen Auftritt seine Spitzenposition festigen und sich gegen einen unangenehmen Gegner keine Blöße geben.







Abstiegsrunde

Morgen, 15:00 Uhr SC Türkgücü Ulm - TSG Ehingen



Der SC Türkgücü Ulm geht mit breiter Brust in das Heimspiel gegen die TSG Ehingen, nachdem zuletzt ein 4:2-Erfolg gegen den FC Mengen gelang. Mit einem weiteren Sieg könnte Türkgücü den Relegationsplatz verlassen. Die Gäste aus Ehingen reisen nach dem wichtigen 3:0-Heimsieg gegen den SV Oberzell mit neuem Mut an, wissen aber auch das der Klassenerhalt mit 14 Punkten in weiter Ferne ist.

Vor heimischem Publikum unterlag der FC Mengen dem FV Ravensburg II mit 1:3. Simon Schwarz traf doppelt für die Gäste (16., 45.), dazwischen erhöhte Marek Bleise auf 2:0 (27.), ehe Tobias Nörz mit dem Ehrentreffer Ergebniskosmetik betrieb (67.). Mengen bleibt mit 21 Punkten auf Platz 8, Ravensburg klettert mit dem neunten Saisonsieg auf Platz sechs.

Morgen, 15:00 Uhr SV Hohentengen - SV Oberzell



Ein echtes Abstiegsduell: Der Elfte trifft auf den Neunten, beide trennen nur zwei Punkte. Hohentengen will nach dem 1:9-Debakel in Neu-Ulm eine Reaktion zeigen, Oberzell muss nach dem 0:3 in Ehingen dringend liefern. Für beide geht es nur noch theoretisch um den Klassenerhalt.

Schiedsrichterin Simone Hoffmann leitete die Partie zwischen dem Tabellendritten FV Biberach und dem Zweitplatzierten Türkspor Neu-Ulm vor 203 Zuschauern. In einem taktisch geprägten Spiel neutralisierten sich beide Teams weitestgehend, klare Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware. Durch das torlose Remis bleiben beide Mannschaften mit nun 31 Punkten punktgleich, wobei Türkspor Neu-Ulm aufgrund der besseren Tordifferenz weiterhin Rang zwei vor Biberach behauptet.

In einem umkämpften Duell setzte sich der TSV 1889 Buch mit 2:1 gegen den Spitzenreiter FV Olympia Laupheim durch. Timo Leitner (41.) und Niklas Riedel per Foulelfmeter (66.) trafen für Buch, während Alexander Schrode zwischenzeitlich für Laupheim ausglich (43.). In der Nachspielzeit sah Stephan Strähle die Gelb-Rote Karte (92.), Buch rückt auf Platz zwei vor, Laupheim bleibt trotz der ersten Saisonniederlage Tabellenführer.

Der SV Mietingen ließ dem SV Ochsenhausen keine Chance und gewann deutlich mit 4:0. Die Tore erzielten Sören Demuth (19.), Roland Mayer (32., 80.) und Philipp Auer (90.+1). Während Mietingen auf Rang vier vorstößt, bleibt Ochsenhausen mit 12 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz.