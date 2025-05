FC Wangen II im 9:0-Torrausch, wildes 6:4 beim FKV Neu-Ulm

SV Ettenkirch – FC Dostluk Friedrichshafen 0:4

Ein früher Dämpfer für Ettenkirch: Ersin Sanli traf bereits in der 5. Minute. Umeyr Avci legte in der 24. Minute nach und sorgte für eine komfortable Halbzeitführung. Nach dem Seitenwechsel baute Pietro Montano in der 64. Minute den Vorsprung aus, Francesco Montano verwandelte in der 90. Minute einen Strafstoß zum 0:4-Endstand.

TSV Schlachters – SG Argental 0:4

SG Argental legte sofort los: Paul Dingler traf nach acht Minuten. Samuel Weiß erhöhte in der 39. Minute, und kurz vor der Pause stellte Justin Schmid auf 0:3 (45.). Marius Späth setzte in der 80. Minute mit dem vierten Treffer den Schlusspunkt.

SpVgg Lindau – TSV Eriskirch 3:3

Ein verrücktes Spiel! Dominik Maier eröffnete in der 15. Minute für Lindau, doch Denis Nikic antwortete in der 22. Minute. Giuseppe Boccuto (61.) und Tarik Hadzic (78.) sorgten für ein 3:1 – alles schien entschieden. Doch dann kam Eriskirch zurück: Daniel Knejski traf in der 90. Minute, Simon Deprez rettete mit dem 3:3 in der 90.+7 den Punkt. In der 68. Minute vergab Felix Heppeler einen Foulelfmeter, später sah Jochen Petzi Gelb-Rot (92.).

TSG Ailingen II – FV Langenargen 1:0

In einem umkämpften Duell brachte Dominik Schneider die Entscheidung: sein Treffer in der 62. Minute reichte Ailingen zum knappen Heimerfolg.

SV Kehlen – TSV Tettnang II 2:2

Ein Auf und Ab: Tim Weber brachte Tettnang in der 15. Minute in Führung, doch Hakan Dogan glich nur vier Minuten später aus. Maximilian Rieber traf in der 61. Minute zur Führung für Kehlen – doch Patrick Dannecker konterte in der 87. Minute zum 2:2-Ausgleich.

SGM HENOBO – SGM Fischbach/Schnetzenhausen 4:0

Yanick Minge schnürte binnen elf Minuten einen Dreierpack (34., 42., 45.+3) und brachte sein Team früh auf die Siegerstraße. Luca Schmitt setzte in der 73. Minute das 4:0 obendrauf. In der 75. Minute sah Eros Conte die Gelb-Rote Karte.

VfB Friedrichshafen II – TSV Neukirch 1:2

Felix Rief traf in der 39. Minute zur Gästeführung, Mitja Hermann erhöhte in der langen Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+5). Friedrichshafen kam durch einen verwandelten Foulelfmeter von Timo Le Perf (88.) noch einmal heran, doch es reichte nicht mehr. Massimo Caltabiano sah in der 59. Minute die Rote Karte.