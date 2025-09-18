FC Wangen empfängt Türkspor, Olympia trifft auf Heimenkirch

Der achte Spieltag der Landesliga, Staffel 4, verspricht Spannung im Kampf um die Tabellenspitze. Der FC Wangen empfängt Türkspor Neu-Ulm zum Schlagerspiel zweier offensivstarker Teams, während Spitzenreiter FV Olympia Laupheim beim TSV Heimenkirch gefordert ist. Der SV Mietingen will gegen den SV Kressbronn seine Position festigen, die SSG Ulm 99 trifft auf den FV Rot-Weiß Weiler. Zudem kommt es zu den Duellen zwischen dem TSV 1889 Buch und dem FC Blaubeuren sowie dem FV Bad Schussenried und dem SC Staig.

Mietingen steht mit zwölf Punkten auf Platz fünf und will gegen den Aufsteiger Kressbronn den fünften Saisonsieg holen. Für die Gäste geht es nach dem Befreiungsschlag gegen Buch darum, die Abstiegsränge zu verlassen. Der SV Mietingen dürfte als leichter Favorit in die Partie gehen, doch Kressbronn sollte nicht unterschätzt werden. ---

Die SSG Ulm 99 ist nach dem Überraschungssieg in Laupheim auf Tuchfühlung zur Spitze. Weiler dagegen steht nach den Niederlagen in Mietingen und im Nachholspiel gegen Buch auf Platz 10. Mit einem Heimsieg könnten die Ulmer den Druck auf den Tabellenführer aufrecht erhalten. ---



Für den TSV Buch ist es ein wichtiges Spiel: Mit nur sechs Punkten droht der Anschluss ans Mittelfeld verloren zu gehen. Blaubeuren reist nach dem Comeback-Erfolg gegen Neu-Ulm mit gestärktem Selbstvertrauen an. Ein direktes Duell im Kampf um den Klassenerhalt, beide Teams trennen nur einen Punkt.

---



Neu-Ulm musste zuletzt in Blaubeuren Federn lassen, bleibt aber mit zehn Punkten im oberen Mittelfeld. Der FV Biberach ist nach drei Unentschieden aus sechs Spielen schwer auszurechnen und setzt auf defensive Stabilität. Vor allem für den FV wäre ein Dreier wichtig um nicht auf die direkten Abstiegsplätze abzurutschen.

---

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr FV Bad Schussenried Schussenried SC Staig SC Staig 15:00 PUSH



Der Aufsteiger aus Bad Schussenried ist mit nur drei Punkten am Tabellenende angekommen und steht schon unter Druck. Der SC Staig will nach der Niederlage gegen Wangen wieder Stabilität zeigen und die bisher starke Saisonbilanz ausbauen. Die Favoritenrolle liegt bei den Gästen, doch Schussenried braucht dringend ein Lebenszeichen.

---



Das Topspiel des Wochenendes: Wangen hat mit 22 Toren die stärkste Offensive, Türkspor glänzte zuletzt mit einem 9:1 gegen Riedlingen. Wangen steht nur einen Punkt vor Türkspor und beide Mannschaften wollen den Druck auf Laupheim erhöhen. Ein offener Schlagabtausch ist programmiert.

----

Sa., 20.09.2025, 17:00 Uhr TSV Riedlingen Riedlingen SV Reinstetten Reinstetten 17:00 PUSH



Riedlingen braucht nach den deutlichen Niederlagen dringend Punkte, um nicht tiefer in die Abstiegszone zu rutschen. Reinstetten reist mit breiter Brust nach dem klaren 3:0 gegen Heimenkirch an. Mit einem Sieg könnte der SV Reinstetten zur Spitzengruppe aufschließen.

---



Für Heimenkirch wird die Partie gegen den Spitzenreiter eine schwierige Aufgabe, für die Gastgeber gab es zuletzt drei Niederlagen in Folge. Laupheim will nach der Niederlage gegen die SSG Ulm 99 zurück in die Spur finden und die Tabellenführung verteidigen.





