FC Wangen bindet Trainer Safet Hyseni bis 2027

Der FC Wangen verkündet Folgendes:. „Die Vorstandschaft des FC Wangen hat in enger Abstimmung mit der sportlichen Leitung den Vertrag von Headcoach Safet Hyseni vorzeitig bis Juni 2027 verlängert.“ Der Verein verbindet diese Entscheidung ausdrücklich mit einem „klaren Zeichen für Vertrauen, Kontinuität und eine gemeinsame Weiterentwicklung“. Hyseni ist seit dieser Saison Trainer in Wangen, zur Winterpause in der Lasndesliga, Staffel 4, belegt der FCW mit 27 Punkten Rang sieben.

In der Begründung die der Klub veröffentlichte heißt es, „Safet Hyseni steht für eine moderne, engagierte und nachhaltige Trainings- und Spielphilosophie“. Damit ist zugleich der Kurs beschrieben, den der FC Wangen nicht nur fortsetzen, sondern festschreiben will: „Der eingeschlagene Weg mit jungen, hungrigen und entwicklungsfähigen Spielern soll auch in den kommenden Jahren konsequent fortgeführt werden.“

Hysenis Blick auf Entwicklung und Ergebnisse



Dass der FC Wangen die Entscheidung inmitten einer Saison trifft, in der es nicht nur Aufwärtsbewegungen gab, passt zu Hysenis eigener Sicht auf Entwicklung. In einem Interview mit FuPa Mitte November hatte er betont: „Die Arbeit mit den Jungs macht Spaß! Zuletzt haben wir aufgrund der Ergebnisse nicht ganz die Entwicklungsschritte gemacht, die wir uns erhofft hatten – aber das gehört meiner Meinung nach auch zur Entwicklung dazu.“ Für ihn liegt der Maßstab nicht allein im Tabellenstand, sondern im Prozess, der sich auch durch schwierige Phasen tragen muss.