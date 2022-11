FC Wallbach wird im Topspiel gegen Höchenschwand-Häusern kalt erwischt

„Unser erstes Ziel haben wir nun fast erreicht.“ Was Giuseppe „Pepe“ Pavano, der Trainer des Aufsteigers SG Höchenschwand-Häusern, meint, ist der Klassenerhalt. Was verwundern mag, hat seine Mannschaft doch gerade die Tabellenführung gegen den bisherigen Zweiten Wallbach verteidigt. Aber dem Ligaverbleib weist Pavano nach wie vor höchste Priorität zu. In Wallbach tat sich seine Mannschaft anfangs schwer, denn „der Gegner war im Kopf immer einen Tick schneller als wir“, erklärte der Coach. Die logische Folge war die 2:0-Führung der Gastgeber.

Zu Pavanos Erleichterung arbeitete sich sein Team ins Spiel und kam in der 36. Minute zum Anschluss. Kurz nach Wiederanpfiff wurde Simon Ebner im Strafraum gefoult, und Lucien Ulce nutzte den fälligen Elfmeter zum Ausgleich (48.). Johannes Baumgartner sorgte in der 61. Minute für das 3:2-Siegtor. Wallbach versuchte, die Partie zu erneut drehen, „aber wir haben dem Druck bis zur 95. Minute standgehalten“, so Pavano. „Kompliment an meine Spieler, es gelingt nicht jeden Tag, ein 0:2 gegen Wallbach umzubiegen!“

„Den Ausschlag hat gegeben, dass wir drei Standardgegentore bekommen haben und wir selbst es nicht geschafft haben, unsere spielerischen Vorteile in Tore umzumünzen“, erklärte FCW-Trainer Dirk Tegethoff. „Aus dem Spiel heraus hat Höchenschwand-Häusern wenig Chancen kreiert.“ Zusammen mit der 1:5-Niederlage in Murg hat Wallbach im Aufstiegsrennen zwei Rückschläge hintereinander hinnehmen müssen. „Bitter, weil wir jeweils die klar bessere Mannschaft waren“, sagte Tegethoff. „Aber wir stehen nur fünf Punkte hinter dem ersten Tabellenplatz, und wir haben ja noch die gesamte Rückrunde zu spielen.“

