FC Wallbach überzeugt beim Kantersieg zumindest mit seiner Effizienz

Tore satt gab es in der Fußball-Kreisliga A West: Stolze 39 Mal zappelte der Ball im Netz. Am treffsichersten waren der FC Wallbach und die Reserven des FC Bad Bellingen und FV Lörrach-Brombach.

Wer den Blick derzeit auf die Wetterstation richtet, mag kaum glauben, dass am Samstag noch sommerliche Temperaturen vorherrschten. So auch in Bad Säckingen, wo der FC Wallbach den Aufsteiger SG Malsburg/Marzell-Wollbach empfing. Die Heimelf war personell gut besetzt, weshalb Trainer Ismail Palit auf einen dominanten Auftritt hoffte. Die Gäste konnten spielerisch allerdings nicht überzeugen. „Sie werden es in der Liga schwer haben“, prophezeite Palit.

„Wir haben selbst kein gutes Spiel gezeigt, waren aber effektiv und haben das Spiel früh auf unsere Seite gezogen.“ Drei Spieler trugen sich als Doppeltorschützen ein: Fatih Palit, der Cousin des Trainers, Veselin Radic und Ersin Demircan – Letzterer bereitete zudem zwei Treffer vor und avancierte zum „Mann des Spiels“.