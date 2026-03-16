 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

FC Wallbach schenkt in der 1. Halbzeit gegen SV Karsau die Punkte her

In der Fußball-Kreisliga A West erleidet der FC Wallbach einen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt und unterliegt dem SV Karsau mit 0:2.

von Jürg Schmidt (BZ) · Heute, 19:55 Uhr · 0 Leser
Yunus Özdemir, der Kapitän des FC Wallbach (links), gewinnt in dieser Szene das Kopfballduell gegen Dominik Zumkeller vom SV Karsau.
Yunus Özdemir, der Kapitän des FC Wallbach (links), gewinnt in dieser Szene das Kopfballduell gegen Dominik Zumkeller vom SV Karsau. – Foto: Gerd Gründl

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Übereinstimmend berichteten die Trainer Ismail Palit vom FC Wallbach und Cliff Kiefer vom SV Karsau von einer ausgeglichenen Partie, in der sich die Gäste schlicht als effizienter vor dem Tor erwiesen. "Karsau hatte den einen oder anderen Spieler, der den Sieg mehr wollte", sagte Palit und bezog sich dabei etwa auf Pascal Zumkeller, der sich in den Sechzehnmeterraum durchspielte, die Verteidiger aussteigen ließ und Torwart Ramon Winkler prüfte – und im Nachschuss die Gästeführung erzielte. Das 2:0 fiel in der 38. Minute, als Dominik Zumkeller einen weiten Ball verlängerte und Sebastian Franz per Kopf verwertete.

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