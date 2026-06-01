FC Wallbach muss nach Niederlage gegen Bad Bellingen II weiter zittern

Eldar Ikanovic vom FC Bad Bellingen II (rechts) packte gegen den FC Wallbach (hier Felix Schwarzwälder) einen Sensationsschuss aus. | Foto: SSR Media

In der Fußball-Kreisliga A West verpasst der FC Wallbach gegen den FC Bad Bellingen II den vorzeitigen Klassenerhalt. Der SV Schopfheim beendet eine turbulente Woche mit dem 6:1-Sieg bei der SG Malsburg/Marzell-Wollbach.

„Wir haben das Spiel bereits in der Aufwärmphase verloren.“ So deutlich formulierte Ismail Palit, der Spielertrainer des FC Wallbach, seine Enttäuschung über die 2:4-Heimniederlage gegen den FC Bad Bellingen II. Die Gäste zogen in der Tabelle an Wallbach vorbei auf den zwölften Tabellenplatz – freilich kein Beinbruch, da in dieser Saison maximal je drei Teams aus den beiden Kreisliga-A-Staffeln absteigen. Dennoch: „Mit einem Sieg hätten wir uns aller Abstiegssorgen entledigt“, erinnerte Palit.

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