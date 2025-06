FC Wallbach macht Klassenerhalt trotz Bruder Leichtfuß perfekt

In der Weststaffel hat der FC Wallbach mit dem 4:2-Sieg beim FC Hausen den Klassenerhalt unter Dach und Fach gebracht. Knackpunkt der Partie war die frühe Rote Karte gegen den Hausener Torwart Manuel Ruch, dem außerhalb des Strafraums ein Handspiel unterlief. „Da ist das Spiel in unsere Richtung gekippt“, sagte Wallbachs Trainer Ismail Palit. „Durch unsere Siege in den vergangenen Wochen lag das Momentum ohnehin auf unserer Seite.“ In der 24. Minute traf Ibrahim Güler zur Führung, nur vier Minuten darauf erzielte Marc Schäuble auf Zuspiel von Fatih Palit das 2:0 für die Gäste. „Da war klar: Es wird ein einfacher Nachmittag“, so der Coach. Güler und Schäuble erhöhten bis zur 58. Minute auf 4:0.

Nicht erfreulich fand Ismail Palit, dass danach einmal mehr Bruder Leichtfuß in seiner Mannschaft mitspielte und Hausen bis auf 2:4 herankam. „Wir haben einfach keine hundert Prozent mehr gegeben“, monierte der Trainer. Ein Zuschauer, der zur 60. Minute zum Spiel gekommen wäre, hätte nicht erkannt, dass Wallbach in Überzahl spielte. Immerhin, am Ende war der Ligaverbleib realisiert, und Palit hofft, dass die Spieler viele Lehren aus dieser Saison gezogen haben.