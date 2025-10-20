FC Wallbach fährt „glanzlosen Sieg mit minimalem Aufwand“ ein

Der TuS Efringen-Kirchen verliert in der Fußball-Kreisliga A West nach der Führung beim FC Bad Bellingen II erst den Faden und dann das Spiel. Der FV Lörrach-Brombach II siegt dank starker Teamleistung.

„Es hört sich bei einem 5:0 bizarr an“, sagte Niklas Levante vom Trainerteam des FV Lörrach-Brombach II, nachdem seine Mannschaft exakt dieses Ergebnis gegen den SV Karsau eingefahren hatte, „aber die Torausbeute war noch nicht ganz zufriedenstellend“. Das klare Chancenplus hätte ein noch deutlicheres Ergebnis gerechtfertigt.

Der Lörracher Landesliga-Unterbau hatte sich mit drei Spielern aus der ersten Mannschaft verstärkt; Flügelspieler Mustafa Sabirsuyu wurde zum zentralen Stürmer umfunktioniert und konnte gleich einen Dreierpack schnüren. Tobias Kulla empfahl sich mit dem direkt verwandelten Eckballtor, dem 5:0. Der konzentrierte Auftritt war Garant für den Erfolg: „Wir hatten Karsau nicht unterschätzt“, führte Levante aus. „Sie haben schon gegen Schopfheim gepunktet (1:1), knapp gegen Wiesental verloren (1:2) und können einem große Probleme bereiten.“