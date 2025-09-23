FC Walheim unterliegt bei Cro Sokoli

Von Beginn an entwickelte sich eine hektische Partie, in der wir leider nicht bei unserer eigenen Linie blieben, sondern uns von der unnötigen Hektik anstecken ließen.

Mitte der ersten Halbzeit bot sich uns die große Chance zur Führung, doch wir vergaben einen Elfmeter knapp am Tor vorbei. Kurz darauf ging Cro Sokoli nach einer von uns schlecht verteidigten Standardsituation mit 1:0 in Führung.