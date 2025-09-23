FC Walheim unterliegt bei Cro Sokoli

Von Beginn an entwickelte sich eine hektische Partie, in der wir leider nicht bei unserer eigenen Linie blieben, sondern uns von der unnötigen Hektik anstecken ließen.
Mitte der ersten Halbzeit bot sich uns die große Chance zur Führung, doch wir vergaben einen Elfmeter knapp am Tor vorbei. Kurz darauf ging Cro Sokoli nach einer von uns schlecht verteidigten Standardsituation mit 1:0 in Führung.
In der Halbzeitpause nahmen wir uns fest vor, ruhiger und konzentrierter zu agieren. Doch leider gelang uns das Gegenteil: Zwei Platzverweise in der zweiten Hälfte machten unsere Aufgabe ungleich schwerer. So mussten wir am Ende die bittere Niederlage hinnehmen.
Fazit: Wir haben uns auf das hektische Spiel eingelassen und dadurch Lehrgeld gezahlt. Zum Glück geschieht dies noch zu einem frühen Zeitpunkt der Saison – wir werden daraus lernen.