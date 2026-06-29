FC Walheim steigt in die Kreisliga B auf

– Foto: Gerhard Hannappel

Mit einem 2:1-Sieg gegen FC Emir Sultan Spor sichert sich der FC Walheim den Aufstieg in die Kreisliga B!

Nach einer starken Leistung gingen wir verdient mit 2:0 in Führung. Kurz vor Schluss wurde es nach dem Anschlusstreffer noch einmal richtig spannend, doch unsere Jungs warfen alles rein und brachten den Vorsprung mit Leidenschaft, Teamgeist und unbändigem Willen über die Zeit.