FC Walheim steigt in die Kreisliga B auf

Mit einem 2:1-Sieg gegen FC Emir Sultan Spor sichert sich der FC Walheim den Aufstieg in die Kreisliga B!
Nach einer starken Leistung gingen wir verdient mit 2:0 in Führung. Kurz vor Schluss wurde es nach dem Anschlusstreffer noch einmal richtig spannend, doch unsere Jungs warfen alles rein und brachten den Vorsprung mit Leidenschaft, Teamgeist und unbändigem Willen über die Zeit.
Dieser Erfolg gehört nicht nur der Mannschaft, sondern allen, die den FC Walheim das ganze Jahr unterstützt haben – unseren Fans, Helfern, Sponsoren und jedem, der an uns geglaubt hat. Eure Unterstützung, besonders in der Relegation, war einfach überragend!
Danke an FC Emir Sultan Spor für ein faires und intensives Spiel. Beide Mannschaften dürfen sich am Ende über den Aufstieg freuen.
KREISLIGA B – WIR KOMMEN! 💛🖤