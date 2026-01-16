– Foto: T.Schneiders

FC Walheim setzt Maßstäbe und geht als Gejagter ins Frühjahr Tabellenführer der C3 Aachen mit bester Offensive und Defensive der Liga.

Walheim dominiert die Kreisliga C3, weiß aber um die eigene Beweispflicht in der Rückrunde.

Der FC Walheim spielt bislang eine herausragende Saison in der Kreisliga C3 Aachen. Nach 14 Spieltagen führt die Mannschaft die Tabelle mit 37 Punkten an und hat bereits vier Zähler Vorsprung auf den Zweitplatzierten. Erst eine Niederlage musste der Spitzenreiter hinnehmen. Mit 54 erzielten Treffern stellt Walheim zudem den besten Angriff der Liga, bei lediglich 12 Gegentoren auch die stabilste Defensive. Besonders auf heimischem Platz ist der FC eine Macht: Alle acht Heimspiele wurden gewonnen. Die Winterpause fällt bewusst kurz aus. „Wir machen nur eine kurze Pause. Deshalb starten wir direkt mit drei Einheiten pro Woche in die Vorbereitung“, erklärt Trainer Michael Schmitz.

Trotz der starken Zahlen bleibt der Coach sachlich. „Wir haben bisher noch nichts erreicht, aber die Daten sprechen für uns: nur eine Niederlage und ein Unentschieden, der beste Sturm mit 54 Toren und die beste Abwehr mit nur 12 Gegentoren. Die Hinrunde war daher insgesamt gut. Jetzt sind wir allerdings in der Beweispflicht, dieses Niveau weiter zu bestätigen und konstant zu performen.“ Schmitz: "Bei den Neuzugängen hat die Chemie sofort gepasst" Ein wichtiger Faktor für den bisherigen Erfolg war die schnelle Integration der neuen Spieler. „Bei allen Neuzugängen hat die Chemie sofort gepasst. In Verbindung mit dem neu aufgestellten Trainerteam war das besser als zu Beginn erhofft und ist der Schlüssel für vieles, was bisher gut funktioniert hat“, so Schmitz.