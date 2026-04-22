FC Walheim mit souveränem Heimsieg gegen SG Monschau/Imgenbroich von Rene Merkens · Heute, 09:43 Uhr · 0 Leser

Der FC Walheim feierte im Heimspiel gegen die SG Monschau/Imgenbroich einen souveränen 4:0 (2:0)-Erfolg und ließ dabei von Beginn an keinen Zweifel am Ausgang der Partie aufkommen. Von der ersten Minute an dominierte der FC das Geschehen, kontrollierte Ball und Gegner und erspielte sich früh klare Torchancen.



In glänzender Verfassung präsentierte sich vor allem Eddy Reimann, der mit zwei Treffern noch vor der Pause die verdiente 2:0-Führung sicherstellte. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Walheim das tonangebende Team und setzte den Gegner weiter unter Druck. Reimann krönte seine starke Leistung schließlich noch mit einer Vorbereitung zum 3:0.





Die SG Monschau/Imgenbroich fand über die gesamte Spielzeit hinweg kaum Mittel gegen die kompakte Defensive und das variable Offensivspiel der Gastgeber. So entwickelte sich ein einseitiges Spiel, in dem der FC Walheim seine Überlegenheit konsequent in Tore ummünzte.



Am Ende stand ein auch in der Höhe absolut verdienter Heimsieg, der die starke Leistung der Mannschaft eindrucksvoll unterstreicht.







