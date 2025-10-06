FC Walheim mit Kantersieg im Derby bei GW Lichtenbusch

Schon vorab sei betont: Alles, was im Spiel an Hektik, Fouls oder verbalen Äußerungen von beiden Seiten vorkam, schmälert in keiner Weise unseren verdienten Erfolg.

Von Beginn an zeigte sich der Gast spielerisch klar überlegen. Mit konzentriertem Auftritt, starkem Kombinationsspiel und hoher Laufbereitschaft erspielte sich das Team Chance um Chance. Folgerichtig stand es bereits zur Halbzeit 0:4, und es war zu diesem Zeitpunkt bereits absehbar, dass das Ergebnis noch deutlicher ausfallen würde.

In der zweiten Hälfte ließ die Mannschaft nicht nach und drückte weiter auf das Tempo. Die Überlegenheit spiegelte sich zunehmend auch im Ergebnis wider.