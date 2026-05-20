FC Waldkirch verstärkt sich mit zwei Neuzugängen

Der FC Waldkirch freut sich, gleich zwei Neuzugänge für die kommende Saison bekanntgeben zu können: Mit Sasa Protic und Denis Markstein verstärkt der derzeitige Landesligist seine Außenbahnen und setzt dabei erneut auf junge, regional verwurzelte Talente.
Linksverteidiger Protic (20) wechselt vom FC Kollnau zum FCW, wo er sich nach drei Saisons im Aktivenbereich nun weiterentwickeln möchte. Der laufstarke Defensivspieler bringt dabei noch eine besondere Note mit: Sein Bruder Nemanja spielt bereits beim FCW. „Ich freue mich sehr, zusammen mit meinem Bruder in einer Mannschaft zu spielen", wird Protic in der Vereinsmitteilung zitiert. Für Kollnau absolvierte er bisher 48 Partien in der Kreisliga B.
Denis Markstein kehrt vom Bahlinger SC zu seinen Wurzeln zurück, nachdem der Flügelspieler dort seit der U15 ausgebildet wurde. "Er überzeugt durch seine Vielseitigkeit auf beiden Außenbahnen und bietet dem Trainerteam damit wichtige taktische Optionen", heißt es seitens des Vereins über den 17-Jährigen, der für die Bahlinger A-Jugend auch in der U-19-Oberliga spielt.
Sportvorstand Alexander Koch zeigt sich überzeugt: „Die Gespräche mit Denis waren sehr positiv. Er ist ein junger Spieler, der genau weiß, was er will. Mit seiner Einstellung zum Fußball passt er optimal zum FC Waldkirch."