FC Waldkirch verstärkt sich mit zwei Neuzugängen

Sasa Protic streift ab der neuen Saison das Waldkircher Trikot über. | Foto: Verein

Der FC Waldkirch freut sich, gleich zwei Neuzugänge für die kommende Saison bekanntgeben zu können: Mit Sasa Protic und Denis Markstein verstärkt der derzeitige Landesligist seine Außenbahnen und setzt dabei erneut auf junge, regional verwurzelte Talente.

Linksverteidiger Protic (20) wechselt vom FC Kollnau zum FCW, wo er sich nach drei Saisons im Aktivenbereich nun weiterentwickeln möchte. Der laufstarke Defensivspieler bringt dabei noch eine besondere Note mit: Sein Bruder Nemanja spielt bereits beim FCW. „Ich freue mich sehr, zusammen mit meinem Bruder in einer Mannschaft zu spielen", wird Protic in der Vereinsmitteilung zitiert. Für Kollnau absolvierte er bisher 48 Partien in der Kreisliga B.