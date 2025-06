FC Waldkirch verpflichtet Trio und schließt Planungen ab

Paul Matouti Rohdenburg sei mit 24 Jahren bereits ein "erfahrener Flügelspieler". Für den FC Auggen, FV Lörrach-Brombach und den FFC absolvierte er insgesamt 72 Verbandsliga-Spiele. In dieser Saison verbrachte er die Rückserie in der Freiburger U23 in der Landesliga. "Er wird die Offensive über die Flügel antreiben und seine technischen Fähigkeiten und Geschwindigkeit unter Beweis stellen", heißt es seitens des FC Waldkirch.

Der FC Waldkirch hat seine Kaderplanung für die kommende Saison abgeschlossen und freue sich, "drei neue Talente in der ersten Mannschaft begrüßen zu dürfen", teilte der Verbandsliga-Absteiger mit. Vom Freiburger FC wechseln Falilou Elia Rohdenburg und Paul Matouti Rohdenburg nach Waldkirch, vom SV Opfingen kommt Sevilon Mensah. "Die Neuzugänge versprechen frischen Wind und verstärken das Team gezielt in verschiedenen Bereichen."

Der 22 Jahre alte Falilou Elia Rohdenburg, auch als Fali bekannt, absolvierte in seiner noch jungen Laufbahn für den FC Auggen sechs Verbandsliga-Partien und lief in den vergangenen beiden Jahren für die FFC-Reserve in der Landesliga auf. "Als junger, aber erfahrener Spieler wird er defensiv auf der Außenbahn agieren und hat bei uns die Möglichkeit, den nächsten Schritt zu machen", so die Waldkircher.

Auch der dritte Neuzugang im Bunde, Sevilon Mensah, stand für den FC Auggen bereits in der Verbandsliga auf dem Platz (acht Einsätze). Der 24-Jährige spielte die letzten beiden Jahre für den A-Kreisligisten SV Opfingen. "Als Vollblutstürmer weiß er genau, wo das Tor steht und hat das Zeug, in höheren Ligen Tore für den FC Waldkirch zu schießen", so der Verein.