FC Waldkirch verlängert mit Coach und präsentiert Neuzugänge

Der FC Waldkirch setzt in der Winterpause ein deutliches Zeichen und verstärkt seinen Kader gleich mit drei bekannten Spielern. David Fleig und Emmanuel Tanor (beide zuletzt SF Elzach-Yach) kehren ebenso in die Kastelburgstadt zurück wie Mert Tasim, der vom Oberligisten FC Denzlingen heimkehrt.

Alle drei Akteure kennen den Verein bestens und sollen die Mannschaft im Kampf um den Klassenerhalt sofort weiterbringen.

Sportlicher Leiter Alexander Koch zeigt sich mit den Entwicklungen äußerst zufrieden. Besonders die Gespräche mit Trainer Tom Brockhöft seien „sehr positiv“ verlaufen. Der Verein stehe voll hinter dem eingeschlagenen Weg und der strategischen Neuausrichtung und verlängert bereits über das Saisonende hinaus. „Uns war immer klar, dass der Umbruch etwas Zeit beansprucht“, betont Koch. „Die Mannschaft hat die Qualität, die Klasse zu halten und langfristig eine gute Rolle in der Liga zu spielen.“