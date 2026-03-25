FC Waldkirch trennt sich von Trainer Tom Brockhöft

Vorzeitiges Aus als Waldkircher Coach: Tom Brockhöft

Der FC Waldkirch hat sich mit sofortiger Wirkung und in beidseitigem Einvernehmen von Trainer Tom Brockhöft getrennt. "Trotz der vorzeitigen Vertragsverlängerung in der Winterpause stellte sich der erhoffte sportliche Erfolg nicht ein", teilte der Landesligist mit. Der Tabellen-14. war zwar mit einem Sieg im Nachholspiel gegen den SV Mundingen aus der Winterpause gestartet, kassierte in der Folge jedoch zwei hohe Niederlagen und kam gegen den SV Waltershofen nicht über ein 1:1-Remis hinaus.

Interimsweise übernehmen die bisherigen Co‑Trainer Josip Andris und Maximilian Scheer die Verantwortung für die erste Mannschaft. "Der Verein bedankt sich ausdrücklich bei Tom Brockhöft für seine geleistete Arbeit und sein Engagement in den vergangenen Monaten und wünscht ihm für seine sportliche und persönliche Zukunft weiterhin viel Erfolg", so der FCW. Der 30-Jährige hatte den Verbandsliga-Absteiger erst vor dieser Runde übernommen.